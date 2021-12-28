В Италии 80-летний пенсионер зарезал жену-украинку за отказ от интима

Известно, что мужчина очень ревновал свою супругу. Пара прожила в браке 44 года.

В Италии 80-летний мужчина зарезал жену украинку из-за того, что она отказала ему в интиме. Он нанес ей четыре ножевых ранения, сообщает Giornale Di Sicilia.

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61-летняя Наталья Киричек жила в Италии со своим мужем уже 20 лет. Они поженились, когда ей было 17.

Трагедия произошла в ночь на 26 декабря. Мужчина наносил удары жертве во сне, из-за попадания ножа в сердце смерть настигла мгновенно.

После расправы мужчина выгулял собаку, выпил много спиртного и рассказал об инциденте знакомому, но тот ему не поверил. Тогда пенсионер рассказал, что убил жену, звонившему на ее телефон другу, однако тот тоже не воспринял информацию всерьез. После этого убийца позвонил на место работы погибшей в ресторан и заявил, что женщины не будет, так как она мертва. Тревогу поднял владелец заведения, к которому пенсионер также ревновал жену.

Правоохранители приехали в дом где произошло убийство после звонка в ресторан, они обнаружили тело Натальи в крови. Мужчина во всем признался, его арестовали и заключили в тюрьме. Однако известно, что адвокат виновного заявляет о "внезапном припадке подзащитного, который произошел из-за отказа жены заниматься сексом". Пока неясно, будет ли обращение к психиатрам для предоставления заключения.

Напомним, турок изуродовал жену-украинку ножом. Известно, что ей 28 лет и пара собиралась развестись.