В Італії 80-річний пенсіонер зарізав дружину-українку за відмову від інтиму

Відомо, що чоловік дуже ревнував свою дружину. Пара прожила в шлюбі 44 роки.

В Італії 80-річний чоловік зарізав дружину українку через те, що вона відмовила йому в інтимі. Він завдав їй чотири ножові поранення, повідомляє Giornale Di Sicilia.

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61-річна Наталія Киричок жила в Італії зі своїм чоловіком уже 20 років. Вони одружилися, коли їй було 17 років.

Трагедія сталася у ніч проти 26 грудня. Чоловік завдав удари жертві уві сні, через влучення ножа в серце смерть наздогнала миттєво.

Після розправи чоловік вигуляв собаку, випив багато спиртного та розповів про інцидент знайомому, але той йому не повірив. Тоді пенсіонер розповів, що вбив дружину, яка дзвонила на її телефон другові, проте той теж не сприйняв інформацію всерйоз. Після цього вбивця зателефонував на місце роботи загиблої до ресторану та заявив, що жінки не буде, оскільки вона мертва. На сполох підняв власник закладу, до якого пенсіонер також ревнував дружину.

Правоохоронці приїхали до будинку, де сталося вбивство після дзвінка до ресторану, вони знайшли тіло Наталії в крові. Чоловік у всьому зізнався, його заарештували й ув'язнили. Проте відомо, що адвокат винного заявляє про "раптовий напад підзахисного, який стався через відмову дружини займатися сексом". Поки що незрозуміло, чи буде звернення до психіатрів для надання висновку.

Нагадаємо, турок спотворив дружину-українку ножем. Відомо, що їй 28 років і пара збиралася розлучитися.