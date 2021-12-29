Верховный суд РФ запретил правозащитную организацию "Мемориал"

Правозащитный центр был признан "иностранным агентом", пропагандирующим "террористические и экстремистские организации".

Верховный суд Российской Федерации принял решение о запрете Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Также решено закрыть и региональные подразделения организации, сообщает France 24.

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Судебное решение было вынесено по иску Генеральной прокуратуры России, в котором правоохранители обвиняли "Мемориал" в неоднократных, грубых нарушениях законов РФ, в частности закона об "иностранных агентах". Правозащитникам инкриминировали наличие иностранного финансирования и влияние на государственные решения и общественное мнение.

При рассмотрении дела прокуратура обвинила "Мемориал" в создании "лживого образа СССР как террористического государства и реабилитации нацистских преступников".

"Международный Мемориал" отвергает претензии Генпрокуратуры. Адвокаты организации настаивают, что законных оснований для ликвидации общества нет. Председатель правления организации Ян Рачинский уже заявил, что обжалует решение суда.

"Сначала это апелляция, кассация, обращение в Конституционный суд тоже вполне возможно. Если понадобится, то обратимся в ЕСПЧ, но это уже отдаленная перспектива", — отметил он.

Иски о ликвидации структур "Мемориала" вызвали общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот заявил о том, что Кремль боится и не желает мириться с честным и объективным отчетом о своих действиях.

"Если зеркало слишком ужасно, чтобы смотреть в него, необходимо измениться, а не разбить зеркало", — заявил правозащитник.

Чем занимались правозащитники?

Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал" — неправительственная организация, основной задачей которой изначально было исследование политических репрессий в СССР. Представляет из себя содружество десятка организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине, ведущих исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу.

"Международный Мемориал" занимается выявлением и распространением сведений о преступлениях тоталитарных режимов XX века, реабилитацией репрессированных и помощью их семьям.

Общество ведет широкую правозащитную деятельность и в отношении современных случаев нарушения прав человека. Правозащитники проводили кампанию за права политических заключенных, мигрантов, обращали внимание на нарушения прав человека в регионе Северного Кавказа, включая Чечню. Центр также составил список политических заключенных, в который входят главный критик российского президента Алексей Навальный и представители региональных меньшинств, запрещенных в России.

До этого Роскомнадзор по решению суда заблокировал сайт правозащитников "ОВД-Инфо". В организации заявили, что причины блокировки им неизвестны, а из прокуратуры не было никаких официальных заявлений.

Также Фокус сообщал о необходимости подключения усилий международных организаций по защите прав человека к процессам в Беларуси, поскольку количество политзаключенных в стране близится к тысяче человек.