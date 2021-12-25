Без официальных уведомлений: в России заблокировали сайт правозащитников "ОВД-Инфо"

Российский поисковик "Яндекс" уже удалил сайт медиапроекта из поисковой выдачи. Сами правозащитники намерены оспорить решение суда.

Правозащитную организацию "ОВД-Инфо" заблокировал Роскомнадзор по решению Луховицкого райсуда в Московской области. Об этом сообщается на сайте организации.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В организации заявляют, что причины блокировки им неизвестны, а из прокуратуры не было никаких официальных заявлений.

"Мы считаем эту скрытную блокировку актом государственной цензуры, цель которой — остановить нашу работу. Мы не признаем цензуру и продолжим работу проекта.", — указывают в организации.

Поэтому правозащитники будут обжаловать решение суда.

В то же время российский поисковик "Яндекс" уже удалил сайт из поисковой выдачи для жителей России. Решением суда материалы сайта и социальных сетей признаны пропагандой терроризма и экстремизма. Вероятно, причиной блокировки послужила публикация за 2018 год об исследования экспертов со стороны истцов по делу о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".

[ + – ] Результат поисковой выдачи

"Яндекс" удалил ссылку на страницу сайта, но ссылки на социальные сети проекта и на статью в "Википедии" остались. Google, как пишет Коммерсантъ, отображает сайт первым результатом поиска по запросу "ОВД-Инфо". Также присутствуют и статьи в поиске.

"ОВД-Инфо" — это независимый правозащитный медиапроект про политические преследования в РФ. Информация собирается через горячую линию. Фиксируются данные о задержаниях на публичных акциях и других случаях политпрессинга.

Напомним, по информации правозащитников, количество политзаключенных Беларуси близится к тысяче.

Ранее Facebook удалил аккаунт основателя проекта Гулагу.Нет Владимира Осечкина.