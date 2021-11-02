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Facebook удалил аккаунт основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина

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Владимир Осечкин
Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин

Правозащитник предполагает, что аккаунт могли взломать российские спецслужбы после его публикаций об издевательствах в Саратовских колониях.

Facebook-аккаунт российского правозащитника и основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина был заблокирован без предупреждения. Об этом сообщает Telegram-канал проекта Gulagu.net.

"Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и все. 4999 Френдов, более 12,000 подписчиков, наше окно для общения с журналистами и прессой со всего мира. И вот снесли в ночь с 1 на 2 ноября", — говорится в сообщении.

Что сказал сам Осечкин?

В ходе общения с журналистами "Радио Свобода" Осечкин рассказал, что к ситуации с Facebook могут быть причастны его публикации о пытках в российских тюрьмах.

"Нет, жалоб не приходило, даже не предупредили. Просто в ночь на второе число моего аккаунта не стало в соцсети…Вот несколько месяцев назад поступила жалоба, что якобы я кого-то дискриминирую, хотя пост был о том, что сотрудники ФСИН и ФСБ пытают людей. Меня на три дня закрывали, но была возможность подать апелляцию. Так, чтобы снесли огромный аккаунт — такого не было", — пояснил он.

Правозащитник отметил, что Facebook для него является основным каналом связи с окружением – на момент удаления аккаунта у него было около 5 тысяч друзей и 12 тысяч подписчиков.

Осечкин предполагает, что его аккаунт возможно взломали российские спецслужбы, после того как он опубликовал очередное видео из архива ФСИН о пытках в Саратовских колониях. А в посте Telegram-канала проекта Gulagu.net говорится, что ФСБ и ее хакеры делают все возможное для того, чтобы уничтожить всю дискредитирующую информацию и скрыть правду от общественности.

Ранее сообщалось, что правозащитники из Gulagu.net смогли вывезти из России более 40 Гб видео доказательств пыток, изнасилований и унижений осужденных в ФСБ и ФСИН.

Владимир Осечкин выложил запись интервью с программистом Сергеем Савельевым, который отбывал тюремный срок в Саратовской области и отвечал за работу камер наблюдения в больнице, где была снята основная часть резонансных видео.