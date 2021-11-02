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Facebook видалив обліковий запис засновника проекту Gulagu.net Володимира Осєчкіна

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Володимир Осєчкін
Засновник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін

Правозахисник припускає, що обліковий запис могли зламати російські спецслужби після його публікацій про знущання в Саратовських колоніях.

Facebook-акаунт російського правозахисника та засновника проекту Gulagu.net Володимира Осєчкіна було заблоковано без попередження. Про це повідомляє Telegram-канал проекту Gulagu.net.

"Жодних попереджень, скарг, просто немає такого акаунту і все. 4999 френдів, понад 12,000 підписників, наше вікно для спілкування з журналістами та пресою з усього світу. І ось знесли в ніч із 1 на 2 листопада", — йдеться в повідомленні.

Що сказав сам Осєчкін?

Під час спілкування з журналістами "Радіо Свобода" Осєчкін розповів, що до ситуації з Facebook можуть бути причетні його публікації про тортури в російських в'язницях.

"Ні, скарг не приходило, навіть не попередили. Просто в ніч на друге число мого облікового запису не стало в соцмережі... Ось кілька місяців тому надійшла скарга, що нібито я когось дискриміную, хоча пост був про те, що співробітники ФСВП та ФСБ катують людей. Мене на три дні закривали, але була можливість подати апеляцію. Так, щоби знесли величезний аккаунт — такого не було", — пояснив він.

Правозахисник зазначив, що Facebook для нього є основним каналом зв'язку з оточенням – на момент видалення облікового запису в нього було близько 5 тисяч друзів та 12 тисяч підписників.

Осєчкін припускає, що його обліковий запис, можливо, зламали російські спецслужби після того, як він опублікував чергове відео з архіву ФСВП про тортури в Саратовських колоніях. А в пості Telegram-каналу проекту Gulagu.net йдеться про те, що ФСБ та її хакери роблять все можливе для того, щоб знищити всю дискредитуючу інформацію та приховати правду від громадськості.

Раніше повідомлялося, що правозахисники з Gulagu.net змогли вивезти з Росії понад 40 Гб відео доказів тортур, зґвалтувань і принижень засуджених від ФСБ та ФСВП.

Володимир Осєчкін виклав запис інтерв'ю з програмістом Сергієм Савельєвим, який відбував тюремний термін у Саратовській області та відповідав за роботу камер спостереження у лікарні, де було знято основну частину резонансних відео.