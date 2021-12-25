Без офіційних повідомлень: у Росії заблокували сайт правозахисників "ОВД-Інфо"

Російська пошукова система "Яндекс" вже видалила сайт медіапроєкту з пошукової видачі. Самі правозахисники мають намір оскаржити рішення суду.

Правозахисну організацію "ОВД-Інфо" заблокував Роскомнагляд за рішенням Луховицького райсуду у Московській області. Про це повідомляє сайт організації.

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В організації заявляють, що причини блокування їм невідомі, а із прокуратури не було жодних офіційних заяв.

"Ми вважаємо це скритне блокування актом державної цензури, мета якого — зупинити нашу роботу. Ми не визнаємо цензуру і продовжимо роботу проєкту", — зазначають в організації.

Тому правозахисники оскаржуватимуть рішення суду.

Водночас російська пошукова система "Яндекс" вже видалила сайт з пошукової видачі для жителів Росії. Рішенням суду матеріали сайту та соціальних мереж визнано пропагандою тероризму та екстремізму. Ймовірно, причиною блокування стала публікація за 2018 рік про дослідження експертів з боку позивачів у справі щодо ліквідації правозахисного центру "Меморіал".

[ + – ] Результат пошукової видачі

"Яндекс" видалив посилання на сторінку сайту, але посилання на соціальні мережі проєкту та на статтю у "Вікіпедії" залишилися. Google, як пише Коммерсант, показує сайт першим результатом пошуку за запитом "ОВД-Інфо". Також присутні й статті у пошуку.

"ОВД-Інфо" — це незалежний правозахисний медіапроєкт для політичних переслідувань у РФ. Інформація збирається через гарячу лінію. Фіксуються дані про затримання на публічних акціях та інші випадки політпресингу.

Нагадаємо, за інформацією правозахисників, кількість політв'язнів Білорусі наближається до тисячі.

Раніше Facebook видалив акаунт засновника проєкту Гулагу. Ні Володимира Осєчкіна.