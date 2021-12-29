Англичанка испекла торт в виде похитителя Рождества Гринча в полный рост (видео)

Десерт в натуральную величину весил 115 кг, готовился три дня и был готов как раз к Рождеству.

Пекарь из Англии Лара Мейсон сумела изготовить в полный рост торт в виде рождественского персонажа Гринча. Десерт вышел настолько удачным, что привлек внимание Джима Керри, воплотившего образ в комедии "Гринч — похититель Рождества", сообщает агентство Fox News.

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Лара Мейсон, управляющая кондитерской компанией Cake Anything, планировала потратить 17 дней на приготовление торта, но ей пришлось сократить это время из-за некоторых проблем со здоровьем.

"Было сложно успеть всего три дня, учитывая мое восстановление после операции и наличие двух маленьких детей", — сказала Мейсон.

[ + – ] Торт изготовлен в полный рост и весит 115 к

Это уже не первая попытка кондитера создать подобный торт. Девять лет назад Лара уже пыталась создать "торт Гринча", но у нее не вышло. На этот раз она учла все ошибки и попыталась все сделать правильно. Муж Мейсон изготовил прочный внутренний каркас на который пекарь стала наносить бисквитные слои, смазанные шоколадной глазурью с ванилью. Затем торт покрыли шоколадным ганашем, оставив его застыть. Для раскрашивания десерта использовали масло какао и пищевые красители. Более подробный рецепт автор держит в секрете.

Когда она загрузила в Интернет видео получившегося десерта, оно привлекло внимание Джима Керри, чей образ и воплотила Лара в дизайне лакомства.

"Мне позвонил мой друг и сказал, что Джим Керри поделился в Твиттере ссылкой на мой канал на YouTube. Я была в полном шоке, ведь он мой любимый актер", — говорит Мейсон.

Украинские же дипломаты победили в конкурсе по созданию пряников, который организовал Государственный департамент США. Лакомство в виде Ласточкиного гнезда посольство Украины изготовило, чтобы чтобы напомнить об оккупации Крыма.

Также Фокус сообщал, что юная львовянка установила национальный рекорд, приготовив микро-тортик. Диаметр торта составил 7,76 мм – экспертам пришлось измерять его электронным прибором.