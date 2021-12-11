Первое место: посольство Украины в США похвасталось пряником в виде Ласточкиного гнезда

Украинские дипломаты создали кондитерское изделие, чтобы напомнить об оккупации Крыма.

Посольство Украины победило в конкурсе по созданию пряников, который организовал Государственный департамент США. Таким достижением посол Оксана Маркарова похвасталась на своей странице в Facebook.

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Госдеп США предложил представителям иностранных дипломатических ведомств изготовить пряничные домики в виде известных национальных сооружений. Украинские дипломаты представили кондитерское изделие от Наиры Оборской в виде Ласточкиного гнезда — неоготического замка на Южном берегу Крыма, построенного в 1912 году на утесе Аврора.

[ + – ] Ласточкино гнездо на конкурсе пряников в США Фото: Facebook

Кондитер изготовила замок, уделив внимание мелким деталям, таким как решетки перил и рождественские венки на стенах. На опорах верхней башни она разместила сине-желтые национальные флаги Украины, подчеркивая принадлежность Ласточкиного гнезда. Кроме того, в основании Наира Оборская изобразила синюю морскую воду.

Таким образом посольство решило напомнить об оккупации Крыма, который является украинской территорией. У стола с пряничной копией Ласточкиного гнезда установили табличку с основной информацией об оригинальном замке.

"Украинское архитектурное достояние сегодня представлено Ласточкиным гнездом, которое всегда будет занимать особое место в наших сердцах. Мы все с нетерпением ждем момента, когда украинские флаги будут гордо развеваться на Ласточкином гнезде", — написала Оксана Маркарова в своем посте.

Посольство США в Киеве поздравило американских коллег с первым местом на конкурсе, посвятив этому событию публикацию в Twitter. Хештегом дипломаты подчеркнули, что Крым — это Украина.

Ранее посольство США призвало граждан не ехать в Крым из-за скопления российских войск на границе. Они установили для региона четвертый уровень опасности: "не отправляйтесь в путешействие". Дипломаты также порекомендовали американцам отложить поездки в Украину из-за распространения коронавируса.

В ноябре командующий ОС ВСУ Сергей Наев обратился к посольству США за помощью в сфере обороны. Он настоял, что Украина нуждается как в советах и консультациях экспертов, так и в практических действиях.