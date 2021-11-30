"Нам нужна ваша помощь": командующий ООС обратился к посольству США (фото)

По словам Сергея Наева, Вооруженным силам нужна консультативная, экспертная и практическая помощь, в том числе внедрение принципов руководства стран Альянса.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев провел встречу с Аташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковников Британи Стюарт. В ее ходе он попросил помощи у Штатов. Об этом сообщает АрміяInform.

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Во время рабочей встречи стороны обсудили направления военного сотрудничества, определили приоритеты в сфере безопасности и обороны. Наев подчеркнул важность задачи по внедрению принципов руководства, который есть в странах Альянса.

Фото: АрміяInform

"С целью получения полных оперативных возможностей нам необходима ваша консультативно-совещательная, экспертная и существенная практическая помощь", — заявил Наев.

При этом Британи Стюарт отметила, что США готовы продолжить оказывать поддержку и практическую помощь Украине для защиты территориальной целостности сдерживанию агрессии.

Как подчеркнул командующий ООС, Вооруженным силам важно использовать стандарты и процедуры НАТО для планирования и управления Объединенными силами, а также для других составляющих сил обороны.

Напомним, в случае атаки России, Украина будет обороняться всеми возможными средствами. А по словам главы МИД Кулебы, от нового правительства в Германии Украина ожидает поставки вооружения.

По информации The Wall Street Journal, США рассматривают два варианта реагирования в случае вторжения РФ. Один из них это снизить активность в Европе, а второй — приостановка военной помощи Украины.