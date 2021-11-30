"Нам потрібна ваша допомога": командувач ООС звернувся до посольства США (фото)

За словами Сергія Наєва, Збройним силам потрібна консультативна, експертна та практична допомога, зокрема запровадження принципів керівництва країн Альянсу.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв провів зустріч з Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні полковників Британі Стюарт. У процесі він попросив допомоги у Штатів. Про це повідомляє АрміяInform.

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Під час робочої зустрічі сторони обговорили напрями військової співпраці, визначили пріоритети у сфері безпеки й оборони. Наєв наголосив на важливості завдання щодо впровадження принципів керівництва, який є в країнах Альянсу.

Фото: АрміяInform

"З метою отримання повних оперативних можливостей нам необхідна ваша консультативно-дорадча, експертна та суттєва практична допомога", — заявив Наєв.

Британі Стюарт зазначила, що США готові продовжити надавати підтримку та практичну допомогу Україні для захисту територіальної цілісності стримування агресії.

Як наголосив командувач ООС, Збройним силам важливо використовувати стандарти та процедури НАТО для планування та управління Об'єднаними силами, а також для інших складників сил оборони.

Нагадаємо, в разі атаки Росії Україна буде оборонятися всіма можливими засобами. А за словами глави МЗС Кулеби, від нового уряду в Німеччині Україна очікує постачання озброєння.

За інформацією The Wall Street Journal, США розглядають два варіанти реагування у разі вторгнення РФ. Один із них це знизити активність у Європі, а другий — зупинення військової допомоги України.