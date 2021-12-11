Перше місце: посольство України в США похвалилося пряником у вигляді Ластівчиного гнізда
Українські дипломати створили кондитерський виріб, аби нагадати про окупацію Криму.
Посольство України перемогло у конкурсі зі створення пряників, який організував Державний департамент США. Таким досягненням посол Оксана Маркарова похвалилася на своїй сторінці у Facebook.
Держдеп США запропонував представникам іноземних дипломатичних відомств виготовити пряникові будівлі у вигляді відомих національних споруд. Українські дипломати представили кондитерський виріб від Наїри Оборської у вигляді Ластівчиного гнізда — неоготичного замку на Південному березі Криму, збудованого 1912 року на скелі Аврора.
Кондитер виготовила замок, приділивши увагу дрібним деталям, таким як грати поручнів та різдвяні вінки на стінах. На опорах верхньої вежі вона розмістила синьо-жовті національні прапори України, наголошуючи на приналежності Ластівчиного гнізда. Крім того, на підставі Наїра Оборська зобразила синю морську воду.
Таким чином, посольство вирішило нагадати про окупацію Криму, який є українською територією. Біля столу з пряниковою копією Ластівчиного гнізда встановили табличку з основною інформацією про оригінальний замок.
"Українське архітектурне надбання сьогодні представлено Ластівчиним гніздом, яке завжди займатиме особливе місце у наших сердцях. Ми всі з нетерпінням чекаємо на мить, коли українські прапори гордо майорітимуть на Ластівчиному гнізді", — написала Оксана Маркарова у своєму пості.
Посольство США у Києві привітало американських колег із першим місцем на конкурсі, присвятивши цій події публікацію у Twitter. Хештегом дипломати наголосили, що Крим – це Україна.
Раніше посольство США закликало громадян не їхати до Криму через скупчення російських військ на кордоні. Вони встановили для регіону четвертий рівень небезпеки: "не вирушайте у подорож". Дипломати також порекомендували американцям відкласти поїздки в Україну через поширення коронавірусу.
У листопаді командувач ОЗ ЗСУ Сергій Наєв звернувся до посольства США за допомогою у сфері оборони. Він наполіг, що Україна потребує як порад та консультацій експертів, так і практичних дій.