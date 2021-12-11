Перше місце: посольство України в США похвалилося пряником у вигляді Ластівчиного гнізда

Українські дипломати створили кондитерський виріб, аби нагадати про окупацію Криму.

Посольство України перемогло у конкурсі зі створення пряників, який організував Державний департамент США. Таким досягненням посол Оксана Маркарова похвалилася на своїй сторінці у Facebook.

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Держдеп США запропонував представникам іноземних дипломатичних відомств виготовити пряникові будівлі у вигляді відомих національних споруд. Українські дипломати представили кондитерський виріб від Наїри Оборської у вигляді Ластівчиного гнізда — неоготичного замку на Південному березі Криму, збудованого 1912 року на скелі Аврора.

[ + – ] Ластівчине гніздо на конкурсі пряників у США Фото: Facebook

Кондитер виготовила замок, приділивши увагу дрібним деталям, таким як грати поручнів та різдвяні вінки на стінах. На опорах верхньої вежі вона розмістила синьо-жовті національні прапори України, наголошуючи на приналежності Ластівчиного гнізда. Крім того, на підставі Наїра Оборська зобразила синю морську воду.

Таким чином, посольство вирішило нагадати про окупацію Криму, який є українською територією. Біля столу з пряниковою копією Ластівчиного гнізда встановили табличку з основною інформацією про оригінальний замок.

"Українське архітектурне надбання сьогодні представлено Ластівчиним гніздом, яке завжди займатиме особливе місце у наших сердцях. Ми всі з нетерпінням чекаємо на мить, коли українські прапори гордо майорітимуть на Ластівчиному гнізді", — написала Оксана Маркарова у своєму пості.

Посольство США у Києві привітало американських колег із першим місцем на конкурсі, присвятивши цій події публікацію у Twitter. Хештегом дипломати наголосили, що Крим – це Україна.

Раніше посольство США закликало громадян не їхати до Криму через скупчення російських військ на кордоні. Вони встановили для регіону четвертий рівень небезпеки: "не вирушайте у подорож". Дипломати також порекомендували американцям відкласти поїздки в Україну через поширення коронавірусу.

У листопаді командувач ОЗ ЗСУ Сергій Наєв звернувся до посольства США за допомогою у сфері оборони. Він наполіг, що Україна потребує як порад та консультацій експертів, так і практичних дій.