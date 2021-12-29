Англійка спекла торт у вигляді викрадача Різдва Грінча на повний зріст (відео)

Десерт у натуральну величину важив 115 кг, готувався три дні і був готовий саме до Різдва.

Пекарка з Англії Лара Мейсон зуміла виготовити на повний зріст торт у вигляді різдвяного персонажа Грінча. Десерт вийшов настільки вдалим, що привернув увагу Джима Керрі, який втілив образ у комедії "Грінч — викрадач Різдва", повідомляє агентство Fox News.

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Лара Мейсон, яка управляє кондитерською компанією Cake Anything, планувала витратити 17 днів на приготування торта, але їй довелося скоротити цей час через деякі проблеми зі здоров'ям.

"Було складно встигнути лише за три дні, враховуючи моє відновлення після операції та наявність двох маленьких дітей", — сказала Мейсон.

[ + – ] Торт виготовлений на повний зріст і важить 115 кг

Це вже не перша спроба кондитерки створити такий торт. Дев'ять років тому Лара вже намагалася створити торт Грінча, але в неї не вийшло. Цього разу вона врахувала помилки і спробувала все зробити правильно. Чоловік Мейсон виготовив міцний внутрішній каркас, на який пекарка стала наносити бісквітні шари, змащені шоколадною глазур'ю з ваніллю. Потім торт покрили шоколадним ганашем, залишивши його застигнути. Для розфарбовування десерту використовували олію какао та харчові барвники. Докладніший рецепт авторка тримає в секреті.

Коли вона завантажила в інтернет відео десерту, він привернув увагу Джима Керрі, чий образ і втілила Лара в дизайні ласощів.

"Мені зателефонував мій друг і сказав, що Джим Керрі поділився у Твіттері посиланням на мій канал на YouTube. Я була в повному шоці, адже він мій улюблений актор", — каже Мейсон.

Українські ж дипломати перемогли в конкурсі зі створення пряників, який організував Державний департамент США. Ласощі у вигляді Ластівчиного гнізда посольство України виготовило, щоб нагадати про окупацію Криму.

Також Фокус повідомляв, що юна львів'янка встановила національний рекорд, приготувавши мікротортик. Діаметр торта становив 7,76 мм – експертам довелося вимірювати його електронним приладом.