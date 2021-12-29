В хостеле Вроцлава поляки напали на украинцев, но получили отпор от "айдаровца" (видео)

Четверо пьяных поляков ворвались в жилище украинцев, с криками о том, что они "желают украинской крови". Находящийся в квартире "айдаровец" дал жесткий отпор.

В польском городе Вроцлав произошла массовая драка между поляками и украинцами. Нетрезвые местные жители ворвались ночью в хостел, где проживают семьи украинцев с намерениями устроить побоище. Однако, непрошенные гости получили жесткий отпор, сообщает на своей странице в Facebook главный сержант танковой роты батальона ВСУ "Айдар" Виталий Корун.

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"В хостел, где живут украинцы, ночью, выбив с ноги дверь, ворвались четверо поляков, конечно, пьяные, и начали кричать что они "желают отведать украинской крови", — сообщает военнослужащий.

К несчастью налетчиков, в это же время в хостеле находился танкист из батальона "Айдар" с позывным Акс. Вместе с другими украинцами он дал мощный отпор агрессорам, выбив двоим зубы. Другие двое поляков, видя своих товарищей избитыми, убежали, пишет Корун.

Украинские пользователи сети одобрили действия соотечественников: "Вот и правильно поступил парень!", "Незабываемые рождественские пожелания вместе с поздравлениями!", "Молодец, другим передадут, чтобы не лезли!".

Пользователь Oleksandr Velychko сообщил, что у него была подобная ситуация, в результате которой половина польского городка ополчилась на украинцев и напали повторно. Он рекомендует обращаться в таких случаях в полицию.

Пользователь Святослав Богун заметил, что факт заробитчанства украинского боевого танкиста в Польше сам по себе является грустным.

Трое украинцев, постоянно проживающих во Вроцлаве, погибли в результате смертельного ДТП, которое произошло возле населенного пункта Жгув недалеко от города Лодзь в центре Польши.

Также Фокус ранее сообщал, что Вроцлав, наряду с Варшавой и Краковом является самым популярным городом, где украинцы предпочитают покупать жилье.