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В хостеле Вроцлава поляки напали на украинцев, но получили отпор от "айдаровца" (видео)

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Польша, Украина, драка, танкист, Айдар, ВСУ, Вроцлав
Избитый поляк

Четверо пьяных поляков ворвались в жилище украинцев, с криками о том, что они "желают украинской крови". Находящийся в квартире "айдаровец" дал жесткий отпор.

В польском городе Вроцлав произошла массовая драка между поляками и украинцами. Нетрезвые местные жители ворвались ночью в хостел, где проживают семьи украинцев с намерениями устроить побоище. Однако, непрошенные гости получили жесткий отпор, сообщает на своей странице в Facebook главный сержант танковой роты батальона ВСУ "Айдар" Виталий Корун.

Видео пользователя Facebook Віталія Коруна

"В хостел, где живут украинцы, ночью, выбив с ноги дверь, ворвались четверо поляков, конечно, пьяные, и начали кричать что они "желают отведать украинской крови", — сообщает военнослужащий.

К несчастью налетчиков, в это же время в хостеле находился танкист из батальона "Айдар" с позывным Акс. Вместе с другими украинцами он дал мощный отпор агрессорам, выбив двоим зубы. Другие двое поляков, видя своих товарищей избитыми, убежали, пишет Корун.

Польша, Украина, драка, танкист, Айдар, ВСУ, Вроцлав

Украинские пользователи сети одобрили действия соотечественников: "Вот и правильно поступил парень!", "Незабываемые рождественские пожелания вместе с поздравлениями!", "Молодец, другим передадут, чтобы не лезли!".

Польша, Украина, драка, танкист, Айдар, ВСУ, Вроцлав

Пользователь Oleksandr Velychko сообщил, что у него была подобная ситуация, в результате которой половина польского городка ополчилась на украинцев и напали повторно. Он рекомендует обращаться в таких случаях в полицию.

Польша, Украина, драка, танкист, Айдар, ВСУ, Вроцлав

Пользователь Святослав Богун заметил, что факт заробитчанства украинского боевого танкиста в Польше сам по себе является грустным.

Трое украинцев, постоянно проживающих во Вроцлаве, погибли в результате смертельного ДТП, которое произошло возле населенного пункта Жгув недалеко от города Лодзь в центре Польши.

Также Фокус ранее сообщал, что Вроцлав, наряду с Варшавой и Краковом является самым популярным городом, где украинцы предпочитают покупать жилье.