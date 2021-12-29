У хостелі Вроцлава поляки напали на українців, але отримали відсіч від "айдарівця" (відео)
Четверо п'яних поляків увірвалися до оселі українців, з криками про те, що вони "бажають української крові". "Айдарівець", котрий знаходився в квартирі, дав жорстку відсіч.
У польському місті Вроцлав сталася масова бійка між поляками й українцями. Нетверезі місцеві жителі увірвалися вночі в хостел, де проживають сім'ї українців із намірами влаштувати побоїще. Проте, непрохані гості отримали жорстку відсіч, повідомляє на своїй сторінці у Facebook головний сержант танкової роти батальйону ЗСУ "Айдар" Віталій Корун.
"У хостел, де живуть українці, вночі, вибивши з ноги двері, увірвалися четверо поляків, звичайно, п'яні, і почали кричати, що вони "бажають скуштувати українську кров", — повідомляє військовослужбовець.
На нещастя грабіжників, у цей же час у хостелі знаходився танкіст із батальйону "Айдар" із позивним Акс. Разом з іншими українцями він дав сильну відсіч агресорам, вибивши двом зуби. Інші двоє поляків, бачачи своїх товаришів побитими, втекли, пише Корун.
Українські користувачі мережі схвалили дії співвітчизників: "От і правильно вчинив хлопець!", "Незабутні різдвяні побажання разом із привітаннями!", "Молодець, іншим передадуть, щоб не лізли!".
Користувач Oleksandr Velychko повідомив, що в нього була подібна ситуація, внаслідок якої половина польського містечка ополчилася на українців і напала повторно. Він рекомендує звертатися в таких випадках до поліції.
Користувач Святослав Богун зауважив, що факт заробітчанства українського бойового танкіста в Польщі є сумним.
Троє українців, які постійно проживають у Вроцлаві, загинули внаслідок смертельної ДТП, що сталася біля населеного пункту Жгув неподалік міста Лодзь у центрі Польщі.
Також Фокус раніше повідомляв, що Вроцлав, поряд із Варшавою і Краковом, є найпопулярнішим містом, де українці воліють купувати житло.