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У хостелі Вроцлава поляки напали на українців, але отримали відсіч від "айдарівця" (відео)

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Польща, Україна, бійка, танкіст, Айдар, ВСУ, Вроцлав
Побитий поляк

Четверо п'яних поляків увірвалися до оселі українців, з криками про те, що вони "бажають української крові". "Айдарівець", котрий знаходився в квартирі, дав жорстку відсіч.

У польському місті Вроцлав сталася масова бійка між поляками й українцями. Нетверезі місцеві жителі увірвалися вночі в хостел, де проживають сім'ї українців із намірами влаштувати побоїще. Проте, непрохані гості отримали жорстку відсіч, повідомляє на своїй сторінці у Facebook головний сержант танкової роти батальйону ЗСУ "Айдар" Віталій Корун.

Відео користувача Facebook Віталія Коруна

"У хостел, де живуть українці, вночі, вибивши з ноги двері, увірвалися четверо поляків, звичайно, п'яні, і почали кричати, що вони "бажають скуштувати українську кров", — повідомляє військовослужбовець.

На нещастя грабіжників, у цей же час у хостелі знаходився танкіст із батальйону "Айдар" із позивним Акс. Разом з іншими українцями він дав сильну відсіч агресорам, вибивши двом зуби. Інші двоє поляків, бачачи своїх товаришів побитими, втекли, пише Корун.

Польща, Україна, бійка, танкіст, Айдар, ВСУ, Вроцлав

Українські користувачі мережі схвалили дії співвітчизників: "От і правильно вчинив хлопець!", "Незабутні різдвяні побажання разом із привітаннями!", "Молодець, іншим передадуть, щоб не лізли!".

Польща, Україна, бійка, танкіст, Айдар, ВСУ, Вроцлав

Користувач Oleksandr Velychko повідомив, що в нього була подібна ситуація, внаслідок якої половина польського містечка ополчилася на українців і напала повторно. Він рекомендує звертатися в таких випадках до поліції.

Польща, Україна, бійка, танкіст, Айдар, ВСУ, Вроцлав

Користувач Святослав Богун зауважив, що факт заробітчанства українського бойового танкіста в Польщі є сумним.

Троє українців, які постійно проживають у Вроцлаві, загинули внаслідок смертельної ДТП, що сталася біля населеного пункту Жгув неподалік міста Лодзь у центрі Польщі.

Також Фокус раніше повідомляв, що Вроцлав, поряд із Варшавою і Краковом, є найпопулярнішим містом, де українці воліють купувати житло.