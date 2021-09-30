BMW розірвало на частини: троє українців загинули під час ДТП в Польщі (фото)

Постраждалі постійно проживали у Вроцлаві, їх автомобіль був з польськими номерами.

Вчора, 29 вересня, близько 20 години за місцевим часом (21 година за київським) смертельне ДТП сталося біля населеного пункту Жгув недалеко від міста Лодзь в центрі Польщі. Загинули троє громадян України, ще одна українка перебуває в лікарні, повідомило видання RFM24.

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За даними місцевої поліції, всі українці проживали в Польщі (у Вроцлаві).

За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, зареєстрованого в Польщі, їхав по дорозі національного значення №91 у напрямку міста Катовіце і втратив контроль над транспортним засобом. В результаті автомобіль на великій швидкості в'їхав на електричний стовп і від удару розвалився на дві частини.

Постраждалих з уламків машини рятувальники діставали за допомогою спеціальних засобів.

На місці аварії загинули двоє чоловіків віком 23 і 25 років і 23-річна жінка, ще одна жінка 25-ти років знаходиться в лікарні.

У ДТП також брали участь два інших автомобілі. Їх водії і пасажири не постраждали.

Нагадаємо, в місті Немглови Лодзинського воєводства у Польщі 15 вересня унаслідок ДТП загинули двоє українців.

У травні на південному сході Польщі сталася ДТП за участю українців, в якому загинула 9-річна дитина.

28 лютого в польському Любліні відбулося ДТП, в якому загинули двоє українців.