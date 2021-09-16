У Польщі загинули двоє українців при зіткненні мікроавтобуса з фурою

Загиблі працювали в будівельній фірмі в місті Томашув-Мазовецки Лодзинського воєводства

У місті Немглови Лодзинського воєводства в центрі Польщі 15 вересня за ДТП загинули чотири людини, в тому числі двоє українців. Про те, що трапилося, повідомило видання Polsat.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

На дорозі місцевого значення зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і фура MAN. На місці загинули троє чоловіків, які перебували в мікроавтобусі. Через кілька годин у лікарні помер четвертий, повідомили лікарі.

За даними поліції, серед загиблих — двоє громадян України у віці 37 і 39 років.

Всі загиблі працювали в одній із місцевих будівельних фірм у місті Томашув-Мазовецки Лодзинського воєводства.

Причини ДТП поки не встановлені. За попередньою інформацією поліції, винуватцем аварії став водій фури. Він був тверезий.

Нагадаємо, в лютому в польському місті Любліні відбулася ДТП, в результаті якої загинули двоє українців.

У турецькій курортній провінції Мугла 13 вересня автобус з українськими туристами зіткнувся зі шкільним автобусом. Постраждали 35 осіб, в тому числі три школярі отримали важкі поранення.