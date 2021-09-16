В Польше погибли двое украинцев при столкновении микроавтобуса с фурой

Погибшие работали в строительной фирме в городе Томашув-Мазовецки Лодзинского воеводства

В городе Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши 15 сентября при ДТП погибли четыре человека, в том числе двое украинцев. О случившемся сообщило издание Polsat.

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На дороге местного значения столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и фура MAN. На месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе. Через несколько часов в больнице умер четвертый, сообщили врачи.

По данным полиции, среди погибших – двое граждан Украины в возрасте 37 и 39 лет.

Все погибшие работали в одной из местных строительных фирм в городе Томашув-Мазовецки Лодзинского воеводства.

Причины ДТП пока не установлены. По предварительной информации полиции, виновником аварии стал водитель фуры. Он был трезвый.

Напомним, в феврале в польском городе Люблине произошло ДТП, в результате которого погибли двое украинцев.

В турецкой курортной провинции Мугла 13 сентября автобус с украинскими туристами столкнулся со школьным автобусом. Пострадали 35 человек, в том числе три школьника получили тяжелые ранения.