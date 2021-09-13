В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами: 1 погибший

Авария произошла из-за сердечного приступа у водителя автобуса.

В турецкой курортной провинции Мугла, 13 сентября в 7:30 утра, туристический автобус, который перевозил украинских туристов, столкнулся со школьным автобусом. Об этом сообщает DHA.

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Автобус вез туристов из Бодрума в Денизли. В салоне находился 41 пассажир — туристы из Украины и России. У 54-летнего водителя случился сердечный приступ, из-за чего он потерял управление транспортным средством и столкнулся со встречным школьным автобусом.

Вследствие аварии пострадали 35 человек, в том числе 3 школьника получили тяжелые ранения. Водитель туристического автобуса скончался. Вскрытие покажет, что стало причиной смерти — сердечный приступ или сама авария.

В августе в Турции перевернулся автобус с россиянами. Автобус с российскими туристами направлялся в аэропорт Антальи. В результате ДТП погибли четыре человека, пострадали не менее 16 пассажиров.