У Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами: 1 загиблий

Аварія сталася через серцевий напад у водія автобуса.

У турецькій курортній провінції Мугла, 13 вересня о 07:30 ранку, туристичний автобус, який перевозив українських туристів, зіткнувся зі шкільним автобусом. Про це повідомляє DHA.

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Автобус віз туристів із Бодрума в Денізлі. У салоні знаходився 41 пасажир — туристи з України та Росії. У 54-річного водія стався серцевий напад, через що він втратив керування транспортним засобом та зіткнувся із зустрічним шкільним автобусом.

Унаслідок аварії постраждали 35 осіб, зокрема 3 школяри отримали важкі поранення. Водій туристичного автобуса помер. Розтин покаже, що стало причиною смерті — серцевий напад або власне аварія.

У серпні в Туреччині перекинувся автобус із росіянами. Автобус із російськими туристами прямував в аеропорт Антальї. Унаслідок ДТП загинули чотири людини, постраждали не менше 16 пасажирів.