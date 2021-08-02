У Туреччині перекинувся автобус з громадянами РФ: чотири людини загинули (відео)

Попередньо встановлено: водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспорт перекинувся і вилетів на "зустрічку". У салоні було 22 людини, включаючи 9 дітей.

Чотири громадянина РФ загинули в ДТП з автобусом у Туреччині в понеділок, 2 серпня. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на компанію "Інтурист".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У той же час, як повідомляє генеральне консульство Росії в Анталії, п'ятеро росіян у результаті аварії отримали важкі поранення, двоє зараз у реанімації. Усього постраждали понад 16 осіб, проте дітей, як повідомляється, серед них немає, хоча в автобусі їх було дев'ятеро (з 22 пасажирів).

Співробітник дипломатичної установи вже виїхав до місця аварії, щоб з'ясувати обставини ДТП.

Як пише видання TRT Haber, спочатку автобус з туристами наїхав на перешкоди на бічній розв'язці D-400, а потім виїхав на зустрічну смугу і перекинувся. На місце відразу направили бригади "швидкої" допомоги та правоохоронців.

У компанії "Інтурист" повідомили, що в автобусі перебували відпочивальники, чий час у країні вже добігав кінця — він прямував в аеропорт Анталії. Туристи повинні були летіти в Самару о 21.50.

Як повідомлялося раніше, у районі хорватського міста Славонський Брод сталася смертельна ДТП, у якій загинули щонайменше 10 осіб. Автобус з 57 пасажирами прямував з Франкфурта в столицю Косова Приштину. Через смертельну ДТП на ключовій трасі Хорватії зупинили рух.

Раніше Фокус повідомляв, що в Полтавській області сталася смертельна ДТП з вантажівкою. Легковий автомобіль допустив лобове зіткнення з вантажівкою, у результаті чого загинули четверо людей. Рятувальникам довелося вирізати тіла загиблих з автомобіля за допомогою спецтехніки.