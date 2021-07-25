У Хорватії пасажирський автобус вилетів з траси, 10 загиблих (фото, відео)

Автобус з 57 пасажирами прямував з Франкфурта в столицю Косова Приштину. Через смертельну ДТП на ключовий трасі Хорватії зупинено рух.

У неділю вранці, 25 липня, в районі хорватського міста Славонський Брод сталася смертельна ДТП, в якій загинули щонайменше 10 осіб, пише видання Vecernij.

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За даними журналістів, у ДТП на шосе між столицею Загребом і сербської кордоном розбився автобус, в якому знаходилися 57 пасажирів.

На місце смертельної аварії, в якій, за останніми даними, загинуло 10 осіб, приїхали рятувальники з важкою технікою, щоб дістати автобус з кювету. Причина ДТП поки не називається. Відомо, що автобус виконував пасажирські перевезення і слідував рейсом Франкфурт — Приштина.

"Ведеться розслідування. Кілька людей померли, понад 30 осіб були доставлені в лікарню. Ми поки не знаємо, наскільки вони важкі (стан пацієнтів — ред.) ... Це дійсно страшна аварія, одна з найсерйозніших", — заявив на місці ДТП начальник місцевої поліції Франьо Галич.

Видання Kurir, цитуючи заступника муніципального прокурора Славко Праніча, стверджує, що смертельна ДТП на ключовий трасі Хорватії сталася з вини водія. Його затримали для з'ясування всіх обставин страшної аварії біля міста Славонський Брод.

"Водія автобуса знайшли на місці події, тим часом його затримали. Водій сказав, що заснув на мить, але це ми з'ясуємо пізніше", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, видання Kurir повідомляє про 45 постраждалих в результаті ДТП на шосе. Після аварії рух транспорту на трасі поруч з сербської кордоном було зупинено.

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[ + – ] Смертельна аварія в Хорватії

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