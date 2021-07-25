В Хорватии пассажирский автобус вылетел с трассы, 10 погибших (фото, видео)

Автобус с 57 пассажирами следовал из Франкфурта в столицу Косова Приштину. Из-за смертельной ДТП на ключевой трассе Хорватии остановлено движение.

В воскресенье утром, 25 июля, в районе хорватского города Славонский Брод произошло смертельное ДТП, в котором погибли по меньшей мере 10 человек, пишет издание Vecernij.

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По данным журналистов, в ДТП на шоссе между столицей Загребом и сербской границей разбился автобус, в котором находились 57 пассажиров.

На место смертельной аварии, в которой, по последним данным, погибло 10 человек, приехали спасатели с тяжелой техникой, чтобы достать автобус из кювета. Причина ДТП пока не называется. Известно, что автобус выполнял пассажирские перевозки и следовал рейсом Франкфурт — Приштина.

Ведется расследование. Несколько человек скончались, более 30 человек были доставлены в больницу. Мы пока не знаем, насколько они тяжелые (состояние пациентов — ред.)… Это действительно жуткая авария, одна из самых серьезных", — заявил на месте ДТП начальник местной полиции Франьо Галич.

Издание Kurir, цитируя заместителя муниципального прокурора Славко Пранича, утверждает, что смертельное ДТП на ключевой трассе Хорватии произошло по вине водителя. Его задержали для выяснения всех обстоятельств жуткой аварии возле города Славонский Брод.

"Водителя автобуса нашли на месте происшествия, тем временем его задержали. Водитель сказал, что заснул на мгновение, но это мы выясним позже", — говорится в сообщении.

Помимо этого, издание Kurir сообщает о 45 пострадавших в результате ДТП на шоссе. После аварии движение транспорта на трассе рядом с сербской границей было остановлено.

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[ + – ] Смертельная авария в Хорватии

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