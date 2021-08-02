В Турции перевернулся автобус с гражданами РФ: четыре человека погибли (видео)

Предварительно установлено: водитель не справился с управлением, в результате чего транспорт перевернулся и вылетел на "встречку". В салоне было 22 человека, включая 9 детей.

Четыре гражданина РФ погибли в ДТП с автобусом в Турции в понедельник, 2 августа. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на компанию "Интурист".

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В то же время, как сообщает генеральное консульство России в Анталье, пятеро россиян в результате аварии получили тяжелые ранения, двое сейчас в реанимации. Всего пострадали не менее 16 человек, однако детей, как сообщается, среди них нет, хотя в автобусе их было девятеро (из 22 пассажиров).

Сотрудник дипломатического учреждения уже выехал к месту аварии, чтобы выяснить обстоятельства ДТП.

Как пишет издание TRT Haber, изначально автобус с туристами наехал на преграды на боковой развязке D-400, а затем выехал на встречную полосу и перевернулся. На место сразу направили бригады "скорой" помощи и правоохранителей.

В компании "Интурист" сообщили, что в автобусе находились отдыхающие, которые чье время в стране уже подходило к концу — он направлялся в аэропорт Антальи. Лететь туристы должны были в Самару в 21.50.

Как сообщалось ранее, в районе хорватского города Славонский Брод произошло смертельное ДТП, в котором погибли по меньшей мере 10 человек. Автобус с 57 пассажирами следовал из Франкфурта в столицу Косова Приштину. Из-за смертельной ДТП на ключевой трассе Хорватии остановили движение.

Ранее Фокус сообщал, что в Полтавской области произошло смертельное ДТП с грузовиком. Легковой автомобиль допустил лобовое столкновение с грузовиком, в результате чего погибли четверо человек. Спасателям пришлось вырезать тела погибших из автомобиля с помощью спецтехники.