BMW разорвало на части: трое украинцев погибли при ДТП в Польше (фото)

Пострадавшие постоянно проживали во Вроцлаве, их автомобиль был с польскими номерами.

Вчера, 29 сентября, около 20 часов по местному времени (21 час по киевскому) смертельное ДТП произошло возле населенного пункта Жгув недалеко от города Лодзь в центре Польши. Погибли трое граждан Украины, еще одна украинка находится в больнице, сообщило издание RFM24.

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По данным местной полиции, все украинцы проживали в Польше (во Вроцлаве).

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW,зарегистрированного в Польше, ехал по дороге национального значения №91 в направлении города Катовице и потерял контроль над транспортным средством. В результате автомобиль на большой скорости въехал на электрический столб и от удара развалился на две части.

Пострадавших из обломков машины спасатели доставали с помощью специальных средств.

На месте аварии погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина, еще одна женщина 25-ти лет находится в больнице.

В ДТП также участвовали два других автомобиля. Их водители и пассажиры не пострадали.

Напомним, в городе Немгловы Лодзинского воеводства в Польше 15 сентября при ДТП погибли двое украинцев.

В мае на юго-востоке Польши произошло ДТП с участием украинцев, в котором погиб 9-летний ребенок.

28 февраля в польском Люблине произошло ДТП, в котором погибли двое украинцев.