По инициативе РФ: Путин и Байден проведут телефонный разговор 30 декабря

В ходе беседы американский лидер поднимет вопрос предстоящих переговоров, которые запланированы на 10 января. Также они обсудят встречу "Россия-НАТО".

Российский президент Владимир Путин и лидер США Джозеф Байден 30 декабря проведут телефонный разговор, сообщает CNN.

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Беседа состоится по инициативе главы Кремля.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн сообщила, что будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе предстоящие дипломатические переговоры.

Байден согласился на разговор, поскольку считает: "когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог между лидерами".

Также, по словам Хорн, дипломаты США находятся в тесной связи с европейскими союзниками, консультируя и координируя друг друга на счет на счет темы российских войск на границе Украины.

Известно, что американский президент планирует предварительно пересмотреть предстоящие двусторонние переговоры между США и Россией, запланированные на 10 января. Также в планах — обсуждение встречи Россия-НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые состоятся 12 и 13 января.

Как сообщалось, Россия предложила странам НАТО и США проект договора о безопасности, в котором требуют исключить возможность вступления Украины в Альянс.