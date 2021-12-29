За ініціативою РФ: Путін і Байден проведуть телефонну розмову 30 грудня

Під час бесіди американський лідер порушить питання майбутніх переговорів, які заплановані на 10 січня. Також вони обговорять зустріч "Росія-НАТО".

Російський президент Володимир Путін та лідер США Джозеф Байден 30 грудня проведуть телефонну розмову, повідомляє CNN.

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Розмова відбудеться з ініціативи глави Кремля.

Прессекретарка Ради національної безпеки Емілі Горн повідомила, що обговорюватиметься низка питань, зокрема майбутні дипломатичні переговори.

Байден погодився на розмову, оскільки вважає: "коли справа доходить до Росії, ніщо не може замінити прямий діалог між лідерами".

Також, за словами Горн, дипломати США перебувають у тісному зв'язку з європейськими союзниками, консультуючи та координуючи один одного на рахунок щодо теми російських військ на кордоні України.

Відомо, що американський президент планує попередньо переглянути двосторонні переговори між США і Росією, заплановані на 10 січня. Також у планах — обговорення зустрічі Росія-НАТО та Організації з безпеки та співробітництва в Європі, які відбудуться 12 та 13 січня.

Як повідомлялося, Росія запропонувала країнам НАТО та США проект договору про безпеку, у якому вимагають виключити можливість вступу України до Альянсу.