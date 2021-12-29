В Калифорнии выпало рекордное за всю историю количество снега (видео)

Выпало 455 сантиметров снега, что побило рекорд 50-летней давности — тогда зафиксировали 454,6 сантиметров.

В Калифорнии выпало рекордное количество снега, зафиксированное когда-либо в декабре. Об этом сообщает The Watchers.

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Как зафиксировал калифорнийский университет, нынешний показатель — 455 сантиметров снега побил рекордный показатель 1970 года. Тогда высота снежного покрова составила 454 сантиметра.

Метеорологи прогнозируют, что снегопады не прекратят идти, а снега может нанести более 500 сантиметров.

Также известно, что в горах северной Калифорнии и Невады из-за снегопадов не работают ключевые автотрассы, передвижение по Сьерра-Неваде может быть затруднено в течение нескольких дней.

Есть рекорды и с температурой — северо-запад США накрыли морозы, несвойственные для некоторых регионов. По информации Aljazeera, температура в воскресенье в Сиэтле составила -6,7°С, что побило рекорд 1948 года. А в Беллингеме, штат Вашингтон, зафиксировали -12,8°C. Это на 1,7 градуса холоднее, чем в 1971 году, когда записали рекордную температуру.

Как сообщалось, в этом году летом Южной Африке была зафиксирована самая низкая температура за последние полвека, также там выпал снег.