У Каліфорнії випала рекордна за всю історію кількість снігу (відео)
Випало 455 сантиметрів снігу, що побило рекорд 50-річної давності – тоді зафіксували 454,6 сантиметрів.
У Каліфорнії випала рекордна кількість снігу, зафіксована у грудні. Про це повідомляє The Watchers.
Як зафіксував каліфорнійський університет, нинішній показник 455 сантиметрів снігу побив рекордний показник 1970 року. Тоді висота снігового покрову становила 454 сантиметри.
Метеорологи прогнозують, що снігопади не припинять йти, а снігу може випасти більше 500 сантиметрів.
Також відомо, що в горах північної Каліфорнії та Невади через снігопади не працюють ключові автотраси, пересування Сьєрра-Невадою може бути утруднене протягом декількох днів.
Є рекорди і з температурою — північний захід США накрили морози, невластиві для деяких регіонів. За інформацією Aljazeera, температура в неділю в Сіетлі склала -6,7°С, що побило рекорд 1948 року. А у Беллінгемі, штат Вашингтон, зафіксували -12,8°C. Це на 1,7 градуси холодніше, ніж 1971 року, коли записали рекордну температуру.
Як повідомлялося, цього року влітку у Південній Африці було зафіксовано найнижчу температуру за останні пів століття, також там випав сніг.