У Каліфорнії випала рекордна за всю історію кількість снігу (відео)

Випало 455 сантиметрів снігу, що побило рекорд 50-річної давності – тоді зафіксували 454,6 сантиметрів.

У Каліфорнії випала рекордна кількість снігу, зафіксована у грудні. Про це повідомляє The Watchers.

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Як зафіксував каліфорнійський університет, нинішній показник 455 сантиметрів снігу побив рекордний показник 1970 року. Тоді висота снігового покрову становила 454 сантиметри.

Метеорологи прогнозують, що снігопади не припинять йти, а снігу може випасти більше 500 сантиметрів.

Також відомо, що в горах північної Каліфорнії та Невади через снігопади не працюють ключові автотраси, пересування Сьєрра-Невадою може бути утруднене протягом декількох днів.

Є рекорди і з температурою — північний захід США накрили морози, невластиві для деяких регіонів. За інформацією Aljazeera, температура в неділю в Сіетлі склала -6,7°С, що побило рекорд 1948 року. А у Беллінгемі, штат Вашингтон, зафіксували -12,8°C. Це на 1,7 градуси холодніше, ніж 1971 року, коли записали рекордну температуру.

Як повідомлялося, цього року влітку у Південній Африці було зафіксовано найнижчу температуру за останні пів століття, також там випав сніг.