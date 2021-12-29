В Китае устроили "коридор позора" для нарушителей карантина (видео)

Нарушителей карантина сначала заставили стоять перед людьми в костюмах химзащиты со своими фотографиями, а позже "посадили в грузовик для свиней и куда-то повезли".

В Китае в городе Цзинси организовали так называемый коридор позора для нарушителей ковидного карантина, сообщает Daily Mail.

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Полицейские провели улицами города четырех человек перед массой людей. У них были таблички на шее, на которых была фотография "виновника" и имя.

Обвиняемые в нарушении карантина были в масках и костюмах химзащиты, полицейские тоже в специальных костюмах и со щитками. Некоторые правоохранители, которые находились вокруг, были вооружены.

Четырех человек обвинили в перевозке нелегалов в то время, когда границы КНР остаются в основном закрытыми из-за пандемии.

Telegram-канал tv360 сообщил, что нарушителей после массовой демонстрации "посадили в грузовик для свиней и куда-то повезли".

Практика публичных осуждений была довольно распространена в Китае, но в 2010 году ее отменили. Этого решения долгое время добивались правозащитники. Но с приходом пандемии и нарушениями гражданами карантина публичное порицание вернулось.

Недавно сообщалось о новой вспышке коронавируса в Китае, из-за чего его жители начали массово скупать продовольствие.