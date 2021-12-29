У Китаї влаштували "коридор ганьби" для порушників карантину (відео)

Порушників карантину спочатку змусили стояти перед людьми у костюмах хімзахисту зі своїми фото, а пізніше "посадили у вантажівку для свиней і кудись повезли".

У Китаї у місті Цзінсі організували так званий коридор ганьби для порушників ковідного карантину, повідомляє Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Поліцейські провели вулицями міста чотирьох людей перед безліччю людей. У них були таблички на шиї, на яких було фото "винуватця" та ім'я.

Обвинувачені в порушенні карантину були в масках і костюмах хімзахисту, поліцейські теж у спеціальних костюмах і зі щитками. Деякі правоохоронці, які були навколо, були озброєні.

Чотирьох людей звинуватили в перевезенні нелегалів у той час, коли кордони КНР залишаються переважно закритими через пандемію.

Telegram-канал tv360 повідомив, що порушників після масової демонстрації "посадили у вантажівку для свиней і кудись повезли".

Практика публічних засуджень була досить поширена в Китаї, але в 2010 році її скасували. Цього рішення тривалий час вимагали правозахисники. Але з приходом пандемії та порушеннями громадянами карантину публічний осуд повернувся.

Нещодавно повідомлялося про новий спалах коронавірусу в Китаї, через що його мешканці почали масово скуповувати продовольство.