У Китаї зафіксували спалах COVID-19: люди масово скуповують продукти

Новий спалах коронавірусу в Китаї став одним із найнебезпечніших із тих пір, як у країні вперше виявили COVID-19 в Ухані.

Влада Китаю повідомила про новий спалах коронавірусу, Національна комісія охорони здоров'я країни повідомила про 93 хворих на COVID-19 за добу, повідомила газета South China Morning Post.

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Така добова кількість нових хворих стала максимумом за останні три місяці. Із 17 жовтня в країні зареєстровано 631 випадок захворювання в 16 провінціях.

Експерти комісії говорять про постійне збільшення кількості хворих за останній тиждень. Найбільшу кількість померлих виявили у північно-східній провінції Хейлунцзян — 35 осіб.

Станом на 2 листопада в Китаї виявили 1 тис. хворих на COVID-19, з них 37 — у тяжкому стані.

Bloomberg назвав цей спалах одним із найнебезпечніших із того часу, як уперше коронавірус виявили в Ухані в 2019 році.

Уряд Китаю закликав мешканців запастись предметами першої необхідності, а влада — забезпечити достатні запаси продовольства. The Guardian пише, що після цього попередження китайці масово вирушили до супермаркетів скуповувати продукти. Це спричинило різке збільшення цін на овочі. Минулого тижня ціни на огірки, шпинат і брокколі у Китаї з початку жовтня зросли більш ніж удвічі. Шпинат став дорожчим за свинину, повідомила газета з посиланням на індекс цін на овочі China Shouguang, торговому центрі в Шаньдуні.

Міністерство торгівлі Китаю закликало місцеву владу стабілізувати ціни.

"Щойно почали з'являтися новини про спалах COVID-19, люди похилого віку почали скуповувати в супермаркетах продукти", — процитувала The Guardian одного з користувачів китайської соцмережі Weibo.

Чиновники Пекіна почали вводити локдауни, скасовувати міжміські перевезення та масові заходи у провінціях.

У Китаї влада жорстко бореться з коронавірусом, оскільки Пекін сподівається досягти нульового рівня інфікування до початку зимових Олімпійських ігор у лютому 20202 року, повідомила ВВС.

Фокус повідомляв, що в Україні за останню добу виявили майже 23,4 тис. нових випадків COVID-19. Максимальну кількість хворих зафіксували у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

Фокус також писав про те, що українські лікарі з 8 листопада видаватимуть довідки, кому не можна щепитися від коронавірусу.