Коли не можна. Що є реальним протипоказанням для вакцинації від COVID-19

Епідеміологиня розповіла Фокусу про те, за яких хвороб не можна, а за яких – можна щеплюватися від COVID-19.

Від 8 листопада українські лікарі почнуть видавати довідки людям, яким протипоказано вакцинуватися від коронавірусу. Про це розповів Віктор Ляшко, Міністр охорони здоров'я України, в інтерв'ю порталу "Українська правда".

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Про те, які захворювання є реальними протипоказаннями для вакцинації, Фокус розповіла Катерина Сояк, епідеміологиня, виконавча директорка Національної експертної групи з інфекційного контролю.

"На сьогодні системні захворювання є більше побоюванням лікарів і самих пацієнтів, ніж реальним протипоказанням. Офіційно таких протипоказань немає", — стверджує Катерина Сояк.

Існують абсолютні протипоказання, які можуть бути тимчасовими та постійними, а також просто застереження до вакцинації. Абсолютні протипоказання – це стани, за яких є чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину для реципієнта і ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги.

Постійні протипоказання до щеплень, ймовірно, не буде знято протягом життя. Тимчасові протипоказання є безпосередньо в момент вирішення питання проведення щеплення та незабаром зникають. Основне протипоказання — будь-яке активне інфекційне захворювання (температура вище 38°C на день вакцинації й алергічні реакції на компоненти тієї чи іншої вакцини). За українським протоколом вакцинації людям із сезонною та побутовою алергією рекомендують щеплюватися, при полінозі й алергічному риніті можна щеплюватись і в період загострення. Матерям, які годують, заборонено щеплюватися тільки "Коронаваком", всі інші вакцини не мають такого протипоказання.

Застереження до вакцинації — ситуації, у яких остаточне рішення про щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг і ризиків залежно від ситуації.

Хронічні захворювання, онкологія, синдроми імунодефіциту, у тому числі ВІЛ і період після трансплантації органів не є протипоказаннями до вакцинації.

"Людям із такими захворюваннями вакцинація не приносить жодної шкоди, але в них не виробляється достатній імунітет після двох доз. Тому їм рекомендовано вводити бустерну — третю — дозу, або їх взагалі не вакцинують. Однак ризик важко захворіти на ковід у таких людей високий, тому бажано все ж таки отримати імунітет від щеплення", — продовжує Катерина Сояк.

Американський Центр контролю та профілактики захворювань радить людям з імунодефіцитами робити третю, додаткову дозу вакцини, щоб надбати необхідну кількість антитіл. До цих рекомендацій приєдналося й українське МОЗ, яке рекомендує вводити бустерну дозу вакцин людям із імунодефіцитними й імуносупресивними станами.

Докладніше про міфи, які супроводжують різні аспекти вакцинації, читайте в матеріалі Фокусу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні ніколи не буде примусової вакцинації населення від COVID-19, проте МОЗ може запроваджувати перелік обов'язкових для імунізації професій.