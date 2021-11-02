Когда нельзя. Что является реальным противопоказанием к вакцинации от COVID-19

Эпидемиолог рассказала Фокусу о том, при каких болезнях нельзя, а при каких – показано прививаться от COVID-19.

С 8 ноября украинские врачи начнут выдавать справки людям, которым противопоказано вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказал Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины в интервью порталу "Українська правда".

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О том, какие заболевания являются реальными противопоказаниями к вакцинации, Фокусу рассказала Катерина Сояк, эпидемиолог, исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю.

"На сегодня системные заболевания являются больше опасением врачей и самих пациентов, чем реальным противопоказанием. Официально таких противопоказаний нет", — утверждает Катерина Сояк.

Существуют абсолютные противопоказания, которые могут быть временными и постоянными, а также просто предостережения к вакцинации. Абсолютные противопоказания — это состояния, при которых есть четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину для реципиента и риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества.

Постоянные противопоказания к прививкам, вероятно, не будут сняты в течение жизни. Временные противопоказания имеются непосредственно в момент решения вопроса о проведении прививки и вскоре исчезают. Основное противопоказание — любое активное инфекционное заболевание (температура выше 38°C в день вакцинации и аллергические реакции на компоненты той или иной вакцины). По украинскому протоколу вакцинации людям с сезонной и бытовой аллергией рекомендуют прививаться, при полинозе и аллергическом рините можно прививаться и в период обострения. Кормящим матерям запрещено прививаться только "Коронаваком", все остальные вакцины не имеют такого противопоказания.

Предостережения к вакцинации — ситуации, при которых окончательное решение о прививке принимается врачом с учетом преимуществ и рисков в зависимости от сложившейся ситуации.

Хронические заболевания, онкология, синдромы иммунодефицита, в том числе ВИЧ и период после трансплантации органов не являются противопоказаниями к вакцинации.

"Людям с такими заболеваниями вакцинация не приносит никакого вреда, но у них не вырабатывается достаточный иммунитет после двух доз. Поэтому им рекомендовано вводить бустерную — третью — дозу, либо их вообще не вакцинируют. Однако риск тяжело заболеть ковидом у таких людей высокий, поэтому желательно все же получить иммунитет от прививки", — продолжает Катерина Сояк.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний советует людям с иммунодефицитами делать третью, дополнительную дозу вакцины, чтобы приобрести необходимое количество антител. К этим рекомендациям присоединился и украинский Минздрав, который рекомендует вводить бустерную дозу вакцин людям с иммунодефицитными и иммуносупрессивными состояниями.

Подробнее о мифах, сопровождающих различные аспекты вакцинации, читайте в материале Фокуса.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине никогда не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19, однако Минздрав может вводить перечень обязательных для иммунизации профессий.