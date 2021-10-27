"Этого нет нигде в мире": Шмыгаль назвал противозаконной принудительную вакцинацию от COVID-19

Украинцы должны не ждать введения "красных" зон карантина, а самостоятельно идти в пункты вакцинации для получения прививки.

В Украине никогда не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19, однако Минздрав может вводить перечень обязательных для иммунизации профессий. Об этом в ходе брифинга в Донецкой области заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам главы Кабинета министров, установление "красных" уровней эпидемической опасности и введение жестких ограничений стимулирует украинцев вакцинироваться от COVID-19.

Денис Шмыгаль призвал граждан не ждать введения "красных" зон карантина и активно прививаться от коронавирусной болезни. Более того, премьер-министр назвал принудительную вакцинацию населения противозаконной.

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет, потому что это противозаконно, этого нет нигде в мире", — продолжил Шмыгаль и предупредил, что Минздрав может вводить перечень обязательных для иммунизации от COVID-19 профессий, чтобы сотрудники могли и дальше выполнять свои профессиональные обязанности.

До конца 2021 года, как рассказывает глава Кабмина, власти планируют вакцинировать от COVID-19 70% взрослого населения Украины. Для реализации этой стратегии еженедельно в стране прививки должны получать как минимум 1,5 млн человек.

Денис Шмыгаль также заявил, что власти не хотят вводить общенациональный локдаун в Украине, поскольку жесткие карантинные ограничения бьют по национальной экономике.

[ + – ] Денис Шмыгаль про принудительную вакцинацию от COVID-19

Ранее Фокус сообщал, что в Моршине удался эксперимент Минздрава по вакцинации населения. На сегодняшний день в городе нет ни одного госпитализированного с COVID-19 пациента.

Также Фокус рассказывал, что Минздрав расширит перечень профессий для обязательной вакцинации. По словам Виктора Ляшко, прививку от COVID-19, в случае одобрения приказа, должны получить соцработники, работники госпредприятий и сотрудники критических для экономики сфер.