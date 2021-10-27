"Цього немає ніде у світі": Шмигаль назвав протизаконною примусову вакцинацію від COVID-19

Українці повинні не чекати на введення "червоних" зон карантину, а самостійно йти до пунктів вакцинації для отримання щеплення.

В Україні ніколи не буде примусової вакцинації населення від COVID-19, проте МОЗ може запроваджувати перелік обов'язкових для імунізації професій. Про це під час брифінгу на Донеччині заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За словами глави Кабінету міністрів, встановлення "червоних" рівнів епідемічної небезпеки та запровадження жорстких обмежень стимулює українців вакцинуватися від COVID-19.

Денис Шмигаль закликав громадян не чекати на введення "червоних" зон карантину та активно щеплюватися від коронавірусної хвороби. Окрім цього, прем'єр-міністр назвав примусову вакцинацію населення протизаконною.

"У нас немає примусової вакцинації і не буде, тому що це протизаконно, цього немає ніде у світі", — продовжив Шмигаль і попередив, що МОЗ може вводити перелік обов'язкових для імунізації від COVID-19 професій, щоб співробітники могли й надалі виконувати свої професійні обов'язки.

До кінця 2021 року, як розповідає глава Кабміну, влада планує вакцинувати від COVID-19 70% дорослого населення України. Для реалізації цієї стратегії щотижня в країні щеплення мають отримувати щонайменше 1,5 млн осіб.

Денис Шмигаль також заявив, що влада не хоче вводити загальнонаціональний локдаун в Україні, оскільки жорсткі карантинні обмеження б'ють по національній економіці.

[ + – ] Денис Шмигаль про примусову вакцинацію від COVID-19

Раніше Фокус повідомляв, що в Моршині вдався експеримент МОЗ з вакцинації населення. На сьогодні у місті немає жодного госпіталізованого із COVID-19 пацієнта.

Також Фокус розповідав, що МОЗ розширить перелік професій для обов'язкової вакцинації. За словами Віктора Ляшка, щеплення від COVID-19 у разі схвалення наказу мають отримати соцпрацівники, працівники держпідприємств та співробітники критичних для економіки сфер.