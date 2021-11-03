В Китае выявили вспышку COVID-19: люди массово скупают продукты

Новая вспышка коронавируса в Китае стала одной из самых опасных с тех пор, как в стране впервые выявили COVID-19 в Ухане.

Власти Китая сообщили о новой вспышке коронавируса, Национальная комиссия здравоохранения страны сообщила о 93 заболевших COVID-19 за сутки, сообщила газета South China Morning Post.

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"Такое суточное количество новых больных стало максимумом за последние три месяца. С 17 октября в стране зарегистрирован 631 случай заболевания в 16 провинциях.

Эксперты комиссии говорят о постоянном увеличении количества больных за последнюю неделю. Наибольшее количество умерших выявили в в северо-восточной провинции Хэйлунцзян – 35 человек.

По состоянию на 2 ноября в Китае выявили 1 тыс. больных COVID-19, из них 37 – в тяжелом состоянии.

Bloomberg назвало эту вспышку одной из самых опасных с тех пор, как впервые коронавирус обнаружили в Ухане в 2019 году.

Правительство Китая призвало жителей запастись предметами первой необходимости, а власти – обеспечить достаточные запасы продовольствия. The Guardian пишет, что после этого предупреждения китайцы массово отправились в супермаркеты скупать продукты. Это вызвало резкое увеличение цен на овощи. На прошлой неделе цены на огурцы, шпинат и брокколи в Китае с начала октября выросли более чем в два раза. Шпинат стал дороже свинины, сообщила газета со ссылкой на индекс цен на овощи China Shouguang, торговом центре в Шаньдуне.

Министерство торговли Китая призвало местные власти стабилизировать цены.

"Как только начали появляться новости о вспышке COVID-19, пожилые люди стали скупать в супермаркетах продукты", – процитировала The Guardian одного из пользователей китайской соцсети Weibo.

Чиновники Пекина начали вводить локдауны, отменять междугородние перевозки и массовые мероприятия в провинциях.

В Китае власти жестко борются с коронавирусом, поскольку Пекин надеется достичь нулевого уровня инфицирования до начала зимних Олимпийских игр в феврале 20202 года, сообщила BBC.

Фокус сообщал, что в Украине за последние сутки выявили почти 23,4 тыс. новых случаев COVID-19. Максимальное количество заболевших зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

Фокус также писал о том, что украинские врачи с 8 ноября будут выдавать справки, кому нельзя прививаться от коронавируса.