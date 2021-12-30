Невзоров предложил сбросить Жириновского в качестве первой бомбы по Украине (видео)

Российский журналист высмеял лидера ЛДПР и сказал, что его нужно сбросить по адресу, где расположен киевский цирк.

Российский публицист Александр Невзоров высмеял лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который недавно заявил, что Россия должна на Новых год нанести удар по Украине. Во время своего выступления на "Эхе Москвы", журналист предложил в качестве первой бомбы сбросить на Киев самого Владимира Вольфовича.

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[ + – ] Невзоров высмеял Жириновского в эфире "Эхо Москва" (смотреть с 17:17)

Известный российский журналист с сарказмом поддержал идею Жириновского устроить бомбежку по Украине в новогоднюю ночь, сказав, что лидер ЛДПР "настоящий патриот" которому все время "не терпится".

"У нас есть красавец Жириновский, который все никак не может успокоиться — у него сейчас державные полюции, которые невозможно удерживать. Он призвал бомбить Украину уже в новогоднюю ночь, желательно в 4 часа утра", — начал свою речь журналист.

Далее Невзоров в свойственной ему манере сообщил, что "гиперзвуки" и "цирконы" — это вещи теоретические, и неизвестно, летают ли они где-нибудь, кроме как в голове у Путина.

"Есть самое смертоносное и самое ядовитое оружие у России, это сам Жирик. Во его и надо сбросить на Киев в новогоднюю ночь в 4 часа утра на адрес пл. Перемоги, дом 2", — пошутил Невзоров, указав адрес киевского цирка.

В заключении журналист сказал, что если системы прицеливания не подведут и не заклинят бомбовые люки, то Владимир Вольфович, попав через купол в цирк, наконец "займет свое законное место".

"Цирк тут же оштрафуют, потому что в Украине запрещено использовать в цирковых представлениях всякую экзотическую живность — страусов, макак, депутатов Госдумы…" — завершил Невзоров.

Напомним, что депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что Россия должна воспользоваться моментом и нанести удар по Украине в 4 часа утра, когда "все будут подшофе". Такое заявление российский политик сделал в эфире федерального канала "Россия 1".