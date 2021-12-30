Невзоров запропонував скинути Жириновського як першу бомбу по Україні (відео)

Російський журналіст висміяв лідера ЛДПР і сказав, що його потрібно скинути на адресу, де розташований київський цирк.

Російський публіцист Олександр Невзоров висміяв лідера партії ЛДПР Володимира Жириновського, який нещодавно заявив, що Росія має на Новий рік завдати удару по Україні. Під час свого виступу на "Ехо Москви", журналіст запропонував як першу бомбу скинути на Київ самого Володимира Вольфовича.

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[ + – ] Невзоров висміяв Жириновського в ефірі "Ехо Москва" (дивитися із 17:17)

Відомий російський журналіст із сарказмом підтримав ідею Жириновського влаштувати бомбардування по Україні в новорічну ніч, сказавши, що лідер ЛДПР "справжній патріот" якому весь час "не терпиться".

"У нас є красень Жириновський, який все ніяк не може заспокоїтися — у нього зараз державні полюції, які неможливо утримувати. Він закликав бомбардувати Україну вже в новорічну ніч, бажано о 4-й годині ранку", — почав журналіст.

Далі Невзоров у властивій йому манері повідомив, що "гіперзвуки" та "циркони" — це речі теоретичні, й невідомо, чи літають вони десь, окрім як у голові в Путіна.

"Є найсмертоносніша та найотруйніша зброя в Росії, це сам Жирик. Ось і треба скинути на Київ у новорічну ніч о 4 годині ранку на адресу пл. Перемоги, будинок 2", — пожартував Невзоров, вказавши адресу київського цирку.

Наприкінці журналіст сказав, що якщо системи прицілювання не підведуть і не заклинять бомбові люки, то Володимир Вольфович, потрапивши через купол у цирк, нарешті "посяде своє законне місце".

"Цирк одразу ж оштрафують, тому що в Україні заборонено використовувати в циркових виставах будь-яку екзотичну живність — страусів, макак, депутатів Держдуми…" — завершив Невзоров.

Нагадаємо, що депутат Держдуми та лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський сказав, що Росія має скористатися моментом і завдати удару по Україні о 4 годині ранку, коли "всі будуть підшофе". Таку заяву російський політик зробив в ефірі федерального каналу "Росія 1".