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Животных из берлинского зоопарка кормят непроданными елками (видео)

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Бизон , зоопарк, хвоя
Фото: DW | Бизон грызет хвою.

Хвоя, объясняют сотрудники зоопарка, содержит полезные масла, для животных это — все равно, что десерт.

Обитатели Берлинского зоопарка наслаждаются отложенным рождественским ужином — их кормят елками, которые не удалось продать местным магазинам. Авторы этой инициативы решили минимизировать отходы и помочь зоопаркам, которые из-за локдаунов потеряли значительную часть дохода. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Видео: Reuters

Берлинский зоопарк — Zoologischer Garten Berlin — считается старейшем в Германии. Сейчас он закрыт для посещения из-за пандемии, но от давней традиции его руководство решило не отказываться — и накормить животных хвоей.

Бизоны, зоопарке
Бизоны в зоопарке.

Немецкие ритейлеры передали зоопарку уже около 200 елок. Животных кормят только теми деревьями, которые не удалось продать в магазинах. Рождественские елки от граждан не принимают, поскольку на них могут остаться игрушки, серпантин и острые крепления.

елка, слон,
Слон забросил елку на спину.

По опубликованным фото видно, что парнокопытным деликатес пришелся по вкусу. Хвоя, объясняют сотрудники зоопарка, содержит полезные для животных масла, для них это — десерт.

елка, олень,
Олень играет с елкой.

Ранее Фокус сообщал, что обитатели Киевского зоопарка могли замерзнуть насмерть из-за отключения газа, но их все же удалось спасти. Однако при этом счет за газ вырос втрое. Владелец парка Михаил Пинчук рассказал, что они заменили газового поставщика, но вместе с тем ожидается, что зимой за газ придется платить больше миллиона гривен в месяц.