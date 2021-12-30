Животных из берлинского зоопарка кормят непроданными елками (видео)

Хвоя, объясняют сотрудники зоопарка, содержит полезные масла, для животных это — все равно, что десерт.

Обитатели Берлинского зоопарка наслаждаются отложенным рождественским ужином — их кормят елками, которые не удалось продать местным магазинам. Авторы этой инициативы решили минимизировать отходы и помочь зоопаркам, которые из-за локдаунов потеряли значительную часть дохода. Об этом сообщает "Немецкая волна".

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[ + – ] Видео: Reuters

Берлинский зоопарк — Zoologischer Garten Berlin — считается старейшем в Германии. Сейчас он закрыт для посещения из-за пандемии, но от давней традиции его руководство решило не отказываться — и накормить животных хвоей.

[ + – ] Бизоны в зоопарке.

Немецкие ритейлеры передали зоопарку уже около 200 елок. Животных кормят только теми деревьями, которые не удалось продать в магазинах. Рождественские елки от граждан не принимают, поскольку на них могут остаться игрушки, серпантин и острые крепления.

[ + – ] Слон забросил елку на спину.

По опубликованным фото видно, что парнокопытным деликатес пришелся по вкусу. Хвоя, объясняют сотрудники зоопарка, содержит полезные для животных масла, для них это — десерт.

[ + – ] Олень играет с елкой.

Ранее Фокус сообщал, что обитатели Киевского зоопарка могли замерзнуть насмерть из-за отключения газа, но их все же удалось спасти. Однако при этом счет за газ вырос втрое. Владелец парка Михаил Пинчук рассказал, что они заменили газового поставщика, но вместе с тем ожидается, что зимой за газ придется платить больше миллиона гривен в месяц.