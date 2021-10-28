Животных спасли, но счет за газ вырос в 3 раза, — владелец зоопарка под Киевом

Михаил Пинчук рассказал Фокусу, что им удалось сменить поставщика голубого топлива. Впрочем, теперь в Парке ожидают, что зимой им придется платить за газ более миллиона гривен в месяц.

Парку XII месяцев, которому грозило отключение газа в начале отопительного сезона, удалось сменить поставщика голубого топлива, благодаря чему животные не замерзнут насмерть этой зимой. Впрочем, как рассказал Фокусу владелец Парка Михаил Пинчук, для них все еще остается нерешенным вопрос каким образом платить за газ, счет за который по сравнению с прошлым годом увеличился более, чем в три раза.

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"С 1 ноября 2021 года наш Парк XII месяцев прекращает потребление газа от поставщика ООО "Киевоблгаз сбыт" по желанию последнего. Нам пояснили, что, к сожалению, "Киевоблгаз сбыт" не сориентирован на небольших потребителей (до 25 тыс. кубометров газа в месяц) и они физически не смогут извещать нас заранее об изменении цены на будущие периоды", — сообщил Михаил Пинчук Фокусу.

Владелец Парка рассказал, что директор "Киевоблгаз сбыта" Денис Смоляков во время встречи с ним заявил, что их предприятие привязано к поставкам газа только от одного поставщика из своей же группы компаний и покупает газ только по цене, которая, по словам Смолякова, непрогнозируемо выставляется этим поставщиком де-факто, без привязки к каким-либо срокам, в том числе "задним числом".

"Нам посоветовали обратиться к меньшим и более гибким поставщикам природного газа, что мы и сделали — заключили договор на поставку с частным трейдером — "Аскания Энерджи". Нам известно, что этот поставщик обслуживает предприятия своей группы и параллельно торгует газом для сторонних крупных предприятий производственного сектора", — отметил Пинчук.

Кроме того, Парк XII месяцев подписал рамочный договор с ООО "Нафтогаз Украины", благодаря чему у него появляется возможность быстро и беспрепятственно переключиться на крупнейшего национального поставщика в случае, если на рынке начнутся непредвиденные катаклизмы в части поставок газа.

"Это же предприятие выполняет функцию "поставщика последней надежды" если что-то случается с частными трейдерами газа", — подчеркнул Пинчук.

Владелец Парка рассказал, что в настоящий момент они ждут фактической смены поставщика и надеются на то, что инцидент с поставками газа с ценой "задним числом" для зоопарка исчерпан.

"Мы достигли консенсуса о перерасчете газа по более-менее приемлемой цене за период август-октябрь и надеемся, что "Киевоблгаз сбыт" выполнит свои обещания в части взаиморасчета", — сообщил Пинчук.

Также владелец Парка XII месяцев выразил благодарность сотрудникам НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), которые, по его словам, "оказали большую организационную и консультативную помощь".

"Приятно, что государственный регулятор серьезно отнесся к нашей просьбе и организовал официальную встречу с облгазами, вследствие которой наши переговоры прошли быстро и результативно", — отметил владелец Парка.

Впрочем, рассказал Пинчук, несмотря на смену поставщика у них все еще остается нерешенная проблема: каким образом платить за газ по новым рыночным ценам.

"Оплаченный нами счет на ноябрь — еще не зимний месяц — составил 630 тыс. грн, по 35 тыс. грн за 1000 кубов. Мы понимаем, что в холодные зимние месяцы счета перейдут за миллион, даже без особого увеличения стоимости газа. Если же цена прыгнет дальше — у нас просто пока нет планов, кроме ясного понимания, что животные должны быть обогреты и накормлены", — заявил владелец Парка XII месяцев.

По словам Пинчука, в ноябре 2020 года они заплатили за газ чуть больше 203 тыс. грн. Из этого следует, что счет за голубое топливо для Парка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос более, чем в три раза.

Пинчук также заверил, что Парк XII месяцев работает ежедневно и будет рад каждому гостю.

Отметим, ранее Фокус сообщал, что Парк XII месяцев оказался перед угрозой отключения газа в преддверии зимы из-за того, что его поставщик — "Киевоблгаз сбыт" — сперва "задним числом" повысил стоимость своих услуг, хотя должен был предупредить об этом заблаговременно, а позже и вовсе разорвал контракт на поставки.