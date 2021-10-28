Тварин врятували, але рахунок за газ зріс утричі, — власник зоопарку під Києвом

Михайло Пінчук розповів Фокусу, що їм вдалося змінити постачальника блакитного палива. Утім, тепер у Парку очікують, що взимку їм доведеться платити за газ понад мільйон гривень на місяць.

Парку XII місяців, якому загрожувало відключення газу на початку опалювального сезону, вдалося змінити постачальника блакитного палива, завдяки чому тварини не замерзнуть насмерть цієї зими. Утім, як розповів Фокусу власник Парку Михайло Пінчук, для них все ще залишається невирішеним питання, яким чином платити за газ, рахунок за який порівняно з минулим роком збільшився більш ніж утричі.

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"З 1 листопада 2021 року наш Парк XII місяців припиняє споживання газу від постачальника ТОВ "Київоблгаз збут" за бажанням останнього. Нам пояснили, що, на жаль, "Київоблгаз збут" не зорієнтований на невеликих споживачів (до 25 тис. кубометрів газу на місяць) і вони фізично не зможуть сповіщати нас заздалегідь про зміну ціни на майбутні періоди", — повідомив Михайло Пінчук Фокусу.

Власник Парку розповів, що директор "Київоблгаз збуту" Денис Смоляков під час зустрічі з ним заявив, що їхнє підприємство прив'язане до постачання газу лише від одного постачальника зі своєї ж групи компаній і купує газ лише за ціною, яка, за словами Смолякова, непрогнозовано виставляється цим постачальником де-факто, без прив'язки до будь-яких термінів, зокрема "заднім числом" .

"Нам порадили звернутися до менших і гнучкіших постачальників природного газу, що ми й зробили — уклали договір на постачання з приватним трейдером — "Асканія Енерджі". Нам відомо, що цей постачальник обслуговує підприємства своєї групи і паралельно торгує газом для великих підприємств виробничого сектору", — зазначив Пінчук.

Крім того, Парк XII місяців підписав рамковий договір з ТОВ "Нафтогаз України", завдяки чому в нього з'являється можливість швидко та безперешкодно переключитися на найбільшого національного постачальника у разі, якщо на ринку розпочнуться непередбачені катаклізми щодо поставок газу.

"Це ж підприємство виконує функцію "постачальника останньої надії", якщо щось трапляється з приватними трейдерами газу", — підкреслив Пінчук.

Власник Парку розповів, що зараз вони чекають на фактичну зміну постачальника і сподіваються на те, що інцидент із постачанням газу з ціною "заднім числом" для зоопарку вичерпаний.

"Ми досягли консенсусу про перерахунок газу за більш-менш прийнятною ціною за період серпень-жовтень і сподіваємося, що "Київоблгаз збут" виконає свої обіцянки щодо взаєморозрахунку", — повідомив Пінчук.

Також власник Парку XII місяців висловив подяку співробітникам НКРЕКП (Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), які, за його словами, "надали велику організаційну та консультативну допомогу".

"Приємно, що державний регулятор серйозно поставився до нашого прохання та організував офіційну зустріч з облгазами, внаслідок якої наші переговори пройшли швидко та результативно", — зазначив власник Парку.

Утім, розповів Пінчук, незважаючи на зміну постачальника, у них все ще залишається невирішена проблема: яким чином платити за газ за новими ринковими цінами.

"Оплачений нами рахунок за листопад — ще не зимовий місяць — склав 630 тис. грн, по 35 тис. грн за 1 000 кубів. Ми розуміємо, що в холодні зимові місяці рахунки перейдуть за мільйон, навіть без особливого збільшення вартості газу. Якщо ж ціна стрибне далі — у нас просто поки немає планів, крім розуміння, що тварини мають бути обігріті та нагодовані", — заявив власник Парку XII місяців.

За словами Пінчука, у листопаді 2020 року вони заплатили за газ трохи більше ніж 203 тис. грн. З цього випливає, що рахунок за блакитне паливо для Парку порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс більш ніж утричі.

Пінчук також запевнив, що Парк XII місяців працює щодня та буде радий кожному гостю.

Зазначимо, раніше Фокус повідомляв, що Парк XII місяців опинився перед загрозою відключення газу напередодні зими через те, що його постачальник — "Київоблгаз збут" — спершу "заднім числом" підвищив вартість своїх послуг, хоча мав попередити про це завчасно. А потім взагалі розірвав договір на поставки.