Тварин із берлінського зоопарку годують непроданими ялинками (відео)

Хвоя, пояснюють співробітники зоопарку, містить корисні олії, для тварин це все одно, що десерт.

Мешканці Берлінського зоопарку насолоджуються відкладеною різдвяною вечерею — їх годують ялинками, які не вдалося продати місцевим магазинам. Автори цієї ініціативи вирішили мінімізувати відходи та допомогти зоопаркам, які через локдауни втратили значну частину доходу. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

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[ + – ] Відео: Reuters

Берлінський зоопарк — Zoologischer Garten Berlin — вважається найстарішим у Німеччині. Зараз він закритий для відвідування через пандемію, але від давньої традиції його керівництво вирішило не відмовлятися і нагодувати тварин хвоєю.

[ + – ] Бізони в зоопарку

Німецькі ритейлери передали зоопарку вже майже 200 ялинок. Тварин годують лише тими деревами, які не вдалося продати в магазинах. Різдвяні ялинки від громадян не приймають, оскільки на них можуть залишитися іграшки, серпантин і гострі кріплення.

[ + – ] Слон закинув ялинку на спину.

За опублікованими фото видно, що парнокопитним делікатес припав до смаку. Хвоя, пояснюють співробітники зоопарку, містить корисні для тварин олії, для них це десерт.

[ + – ] Олень грає з ялинкою.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі Київського зоопарку могли замерзнути насмерть через відключення газу, але їх все ж таки вдалося врятувати. Однак при цьому рахунок за газ зріс утричі. Власник парку Михайло Пінчук розповів, що вони замінили газового постачальника, але водночас очікується, що взимку за газ доведеться платити понад мільйон гривень на місяць.