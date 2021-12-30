Россиянка зацепилась поводком за лифт и осталась без пальцев
Когда лифт начал спускаться, женщина не успела вытащить руку из петли поводка. Собака в результате инцидента не пострадала.
Сегодня 30 декабря, в Саратове 57-летняя женщина осталась без нескольких пальцев на руке, когда спускалась на лифте, чтобы выгулять собаку. Об этом сообщает Chpsaratov.
Случай произошел в многоэтажном доме. Местная жительница выходила из лифта, но зацепилась поводком за конструкцию.
Лифт пришел в движение, и она не успела высвободить руку.
Таким образом, пострадавшая осталась без нескольких пальцев. Сообщается, что собака не пострадала.
Российские медики подтвердили, что женщину госпитализировали с ампутацией пальцев руки в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, что в Крыму годовалый ребенок остался без пальца после посещения сафари-парка. Мать решила показать ребенку тигра и поднесла его к клетке. Дикое животное ударило по сетке и зацепило когтем одежду ребенка. Женщина считает, что барьеры в сафари-парке были установили с нарушением техники безопасности.
Ранее Фокус сообщал, что в Киеве пассажир метрополитена упал под вагон, из-за чего часть "красной" ветки пришлось перекрыть. Инцидент имел место у станции "Арсенальная".