В крымском сафари-парке тигр оставил без пальца годовалого ребенка (видео)

Мать ребенка утверждает, что барьеры в парке установлены неправильно и ребенок мог лишиться не только пальца, но и всей руки.

В сафари-парке "Тайган", расположенном в оккупированном Россией Крыму, тигр лишил годовалого мальчика пальца на руке, сообщает РИА Новости.

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Известно, что младенец травмировал руку в воскресенье, 26 сентября в городе Белогорске. Жительница Краснодара посетила парк вместе со своим сыном 2020 года рождения.

"22-летняя женщина, совместно со своим малолетним ребенком, находясь на территории парка львов "Тайган", поднесла ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение. В результате чего ребенок получил повреждение руки", – сказано в сообщении Следкома РФ.

Ребенка госпитализировали с ампутацией пальца, на данный момент состояние его здоровья не вызывает опасений.

Мать ребенка, которого тигр оставил без пальца, рассказала Telegram-каналу "Mash на волне" подробности происшествия.

По словам женщины, барьеры в сафари-парке установили ненадлежащим образом, в связи с чем хищное животное смогло ударить по сетке и зацепить ее малыша своим когтем за кофту.

Она считает, что если бы ребенок сам протянул руку к тигру, то "не было бы всей руки".

Также женщина утверждает, что в медпункте парка не было медсестры, а администрация заведения, которая вызвала малышу "скорую помощь", так и не вышла с ней на связь после случившегося.

Жительница Краснодара собирается писать заявление в российский Следком и будет настаивать на открытии дела.

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