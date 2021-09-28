У кримському сафарі-парку тигр залишив без пальця однорічну дитину (відео)

Мати дитини стверджує, що бар'єри в парку встановлені неправильно і дитина могла втратити не тільки палець, але й усю руку.

У сафарі-парку "Тайган", розташованому в окупованому Росією Криму, тигр позбавив однорічного хлопчика пальця на руці, повідомляє РІА Новини.

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Відомо, що немовля травмувало руку в неділю, 26 вересня, в місті Білогірську. Мешканка Краснодара відвідала парк разом зі своїм сином 2020 року народження.

"22-річна жінка, разом зі своєю малолітньою дитиною, перебуваючи на території парку левів "Тайган", піднесла дитину впритул до клітки з хижими тваринами, перенісши її через захисну огорожу. Унаслідок чого дитина отримала пошкодження руки", — сказано в повідомленні Слідкома РФ.

Дитину госпіталізували з ампутацією пальця, наразі стан її здоров'я не викликає побоювань.

Мати дитини, яку тигр залишив без пальця, розповіла Telegram-каналу "Mash на волне" подробиці події.

За словами жінки, бар'єри в сафарі-парку встановили неналежним чином, у зв'язку з чим хижа тварина змогла вдарити по сітці і зачепити її малюка своїм кігтем за кофту.

Вона вважає, що якби дитина сама простягнула руку до тигра, то "не було б усієї руки".

Також жінка стверджує, що в медпункті парку не було медсестри, а адміністрація закладу, яка викликала малюкові "швидку допомогу", так і не вийшла з нею на зв'язок після того, що сталося.

Мешканка Краснодара збирається писати заяву в російський Слідком і наполягатиме на відкритті справи.

[ + – ] Розповідь матері постраждалої дитини

Раніше повідомлялося, що в Китаї довелося застрелити двох циркових тигрів, які напали на доглядача зоопарку.

Також ми писали, що в зоопарку міста Мена (Чернігівська область) тигр смертельно покусав співробітника, який зайшов у вольєр до тварини з порушенням правил безпеки.

Фокус повідомляв про те, що в Х'юстоні (США) поліцейські тиждень ловили тигра, який розгулював вулицями міста.