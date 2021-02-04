У Чернігівській області тигр загриз чоловіка, який хотів його погодувати (фото)

Трагедія сталася в Менському зоопарку. За словами директора установи, чоловік зайшов у вольєр до тварини з порушенням правил безпеки.

У зоопарку міста Мена на Чернігівщині тигр смертельно покусав співробітника. Про це в четвер, 4 лютого, повідомили в обласному ГУ Нацполіції.

"За попередньою інформацією, співробітник зоопарку 1973 року народження збирався годувати тварину. У цей момент тигр напав на чоловіка. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці до приїзду медиків", — йдеться в повідомленні.

У свою чергу, директор зоопарку Зінаїда Максименко розповіла "Суспільному", що загиблий співробітник був завідувачем секцією диких тварин. Трагедія сталася близько 15.00.

"Він не дотримувався правил безпеки. Відчинив двері, зайшов до тигра, не замкнувши їх. Потрібно заходити вдвох, а він чомусь зайшов один", — зазначила жінка.

За її словами, 47-річний співробітник працював у зоопарку з 2009 року. У нього залишилися дружина і дорослий син.

[ + – ] Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка Фото: ГУ Нацполіціі в Чернігівській області

Що буде з хижою твариною, наразі невідомо.

Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому іншому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримуватися, якщо це заподіяло смерть людини).

Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, у шведському зоопарку хвору на коронавірус тигрицю приспали. Зараження вірусом у неї підтвердили в німецькій лабораторії і в Шведському ветеринарному інституті.

17-річна тигриця після зараження швидко втрачала апетит, стан тварини погіршився, у результаті її вирішили приспати. У решти тих, що заразилися, спостерігаються легкі симптоми. Їхній вольєр ізолювали. Ветеринари вважають, що тварини заразилися від працівників зоопарку. У багатьох з них спостерігалися симптоми COVID-19, у трьох вірус діагностовано.

Представники сімейства котячих виявилися досить сприйнятливими до коронавірусу. Ще навесні 2020 року в зоопарку Бронкса в Нью-Йорку тигр захворів на COVID-19. Потім заразилися ще 4 тигри і 3 леви. Учені, які спостерігали за тваринами, виявили в хижаків два різні штами коронавірусу.