В Черниговской области тигр загрыз мужчину, который хотел его покормить (фото)

Трагедия произошла в менском зоопарке. По словам директора учреждения, мужчина зашел в вольер к животному с нарушением правил безопасности.

В зоопарке города Мена в Черниговской области тигр смертельно покусал сотрудника. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в областном ГУ Нацполиции.

"По предварительной информации, сотрудник зоопарка 1973 года рождения собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте до приезда медиков", – говорится в сообщении.

В свою очередь, директор зоопарка Зинаида Максименко рассказала "Суспільному", что погибший сотрудник был заведующим секцией диких животных. Трагедия произошла около 15.00.

"Он не придерживался правил безопасности. Открыл двери, зашел к тигру, не закрыв их. Нужно заходить вдвоем, а он почему-то зашел один", – отметила женщина.

По ее словам, 47-летний сотрудник работал в зоопарке с 2009 года. У него остались жена и взрослый сын.

[ + – ] Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины Фото: ГУ Нацполиции в Черниговской области

Что будет с хищным животным, на данный момент неизвестно.

Сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или каком-либо другом предприятии лицом, которое обязано их придерживаться, если это причинило смерть человека".

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в шведском зоопарке заболевшую коронавирусом тигрицу усыпили. Заражение вирусом у нее подтвердили в немецкой лаборатории и в Шведском ветеринарном институте.

17-летняя тигрица после заражения быстро теряла аппетит, состояние животного ухудшилось, в итоге ее решили усыпить. У остальных заразившихся наблюдаются легкие симптомы. Их вольер изолировали. Ветеринары полагают, что животные заразились от работников зоопарка. У многих из них наблюдались симптомы COVID-19, у трех вирус диагностирован.

Представители семейства кошачьих оказались довольно восприимчивы к коронавирусу. Еще весной 2020 года в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке тигр заболел COVID-19. Потом заразились еще 4 тигра и 3 льва. Ученые, которые наблюдали за животными, обнаружили у хищников два разных штамма коронавируса.