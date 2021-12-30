Росіянка зачепилася повідцем за ліфт і залишилася без пальців

Коли ліфт почав спускатись, жінка не встигла витягнути руку з петлі повідця. Собака внаслідок інциденту не постраждав.

Сьогодні 30 грудня у Саратові 57-річна жінка залишилася без кількох пальців на руці, коли спускалася на ліфті, щоб вигуляти собаку. Про це повідомляє Chpsaratov.

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Випадок стався в багатоповерховому будинку. Місцева мешканка виходила з ліфта, але зачепилася повідкцем за конструкцію.

Ліфт почав рухатися, і вона не встигла вивільнити руку.

Таким чином постраждала залишилася без кількох пальців. Повідомляється, що собака не постраждав.

Російські медики підтвердили, що жінку госпіталізували з ампутацією пальців руки у стані середнього ступеня важкості.

Нагадаємо, що в Криму однорічна дитина залишилася без пальця після відвідування сафарі-парку. Мати вирішила показати дитині тигра і піднесла його до клітки. Дика тварина вдарила по сітці і зачепила кігтем одяг дитини. Жінка вважає, що бар'єри в сафарі-парку було встановлено з порушенням техніки безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві пасажир метрополітену впав під вагон, через що частину "червоної" гілки довелося перекрити. Інцидент стався біля станції метро "Арсенальна".