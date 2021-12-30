Похитили 33 года назад: китаец нашел мать благодаря нарисованной по памяти карте деревни (фото)

В возрасте четырех лет мальчика похитил сосед, который заманил его игрушкой. Нарисованная от руки карта помогла полиции определить, где родился Ли Цзинвэй и воссоединиться ему с родителями.

В Китае 37-летний мужчина, похищенный в возрасте четырех лет, нашел свою биологическую мать с помощью нарисованной по памяти карты его родной деревни. Свою историю Ли Цзинвэй рассказал в Douyin, китайском TikTok, пишет South China Morning Post.

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Мужчина не помнит своего имени при рождении, он родился в провинции Юньнань на юго-западе Китая, но был похищен еще мальчиком своим соседом и переправлен в провинцию Хэнань в центральном Китае, где он был продан семье, которая и воспитала его.

Ли, у которого теперь есть собственная семья, предоставил властям образец крови и начал рисовать то, что он мог вспомнить о родной деревне.

Нарисованная от руки карта помогла полиции определить, где родился мужчина, и в конечном итоге помогла ему воссоединиться со своими биологическими родителями. Это оказалась деревня Чжаотун, расположенная неподалеку от горного города в Юньнани.

Власти нашли женщину, которая, вероятно, является матерью Ли, а анализ ДНК с использованием крови позже подтвердил, что он действительно ее сын. Мать и сын, которые не виделись 33 года, встретятся 1 января 2022 года. Отца жертвы похищения уже нет в живых.

[ + – ] Карта, нарисованная Ли

Ли рассказал, что он был вдохновлен начать поиск своей биологической семьи после того, как узнал о громких историях Гуо Гантана и Сунь Хайяна, двух известных случаях похищения, которые закончились воссоединением семьи в 2021 году.

"Я понял, что не могу больше ждать, потому что сейчас мои родители должны стать старыми. Я беспокоился, что, когда я выясню, откуда я, они могут умереть", — сказал в интервью местному телеканалу Хэнань китаец.

Гуо — отец, который прославился среди китайцев своими 24-летними поисками пропавшего сына. Он проехал на мотоцикле около 500000 километров и всюду распространял информацию о своем похищенном ребенке. Он воссоединился со своим сыном в июле.

Подробные карты Ли поразили многих людей в Китае, они включали детали того, как выглядели дома и как жители использовали большие деревянные ведра для приготовления риса.

Ли помнит, что его похитил сосед, который заманил его игрушкой.

"Вспоминание о внешности моих родителей и о том, каково было вокруг моего дома, было для меня обычным делом в течение долгого периода моей жизни", — сказал Ли.

Он сказал, что ему было больно, когда позже он ходил в школу и читал статьи о семейных собраниях, но со временем он погрузился в работу, а позже был занят женитьбой и собственной семьей.

[ + – ] Детское фото Ли Цзинвэя

По оценкам специалистов, в Китае ежегодно похищают около 20 тысяч детей, многие из которых продаются для усыновления людям из других стран. Большинство таких детей так и не находят.

По данным местных СМИ, по состоянию на ноябрь в рамках инициативы под названием Туан Юань было найдено более 8300 детей, пропавших без вести в предыдущие десятилетия.

Ранее Фокус писал о том, что 10-летняя одесситка инсценировала собственное похищение. Девочка сама позвонила в полицию и сказала, что ее похитил неизвестный мужчина и запер в багажнике черного авто.